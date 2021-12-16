Сезон открыт: приморские «мороженки» покоряют море дружной командой

Наталья занимается моржеванием больше 10 лет и бросать свое увлечение не планирует. Фото: instagram.com/first_devchina

Для «мороженок» из дальневосточной столицы лето никогда не заканчивается. Пока одни сидят дома в тепле, Наталья Аксенова со своей командой погружается в холодные воды Приморья. Как рассказала любительница зимнего плавания корреспонденту «КП-Владивосток», температура воды сейчас меньше 2 градусов тепла, но это совсем не мешает наслаждаться купанием.

Официальным сезоном моржевания считается календарная зима, то есть период с 1 декабря по конец февраля. И в этом году девушки не нарушили свои традиции и окунулись в зимнее море.

- «Мороженки» из Владивостока - лето круглый год. Даже в декабре и в минус 5, - пишет Наталья в своем Инстаграме.

Девушка со своими друзьями и подругами купается в любой сезон. Первый шаг к моржеванию она совершила 14 лет назад из-за любопытства. Перед тем, как нырять в зимнюю воду, Наталья регулярно принимала холодный душ дома, а через полгода спокойно смогла опуститься в прорубь.

Каждые зимние выходные Наталья ныряет в воду со своими приятелями. Фото: instagram.com/first_devchina

Наталью поддержали ее две близкие подруги – Наталья Липунова и Валерия Ватолина, которых она называет золотым составом «мороженок». Позже к ним присоединились парни. За пять лет сформировалась дружная команда и регулярно на зимние заплывы выходят 7-8 человек.

- Я была человеком очень мерзлявым и нерешительным. Сейчас моржевание для меня – это образ жизни и способ примирения с холодом. Когда каждые выходные купаешься среди таких же отмороженных подруг и друзей, зима проходит незаметно, только успеваю споласкивать купальник.

За столько лет своего увлечения у горячей девушки никогда не возникало мыслей бросить зимнее ныряние. Но кое-чего она все-таки боится.

- Слышала от матерых «моржей», что, когда занимаешься моржеванием 15-20 лет, в какой-то день наступает непереносимость холода. Правда такое случается очень редко, но я боюсь, что тело когда-нибудь не сможет принимать холодовые нагрузки. Но пока все хорошо. Сезон открыт, и каждый из них незабываем.

Наталья и другие «мороженки» предпочитают плавать в открытых водоемах. Фото: instagram.com/first_devchina

Наталья поделилась, что она и ее товарищи предпочитают заплывы на открытых водоемах. Больше всего они любят плавать на маяке, потому что там чистая вода и красивые виды. Но в конце декабря лед сковывает море, и команде приходится искать прорубь или другое место, которое не замерзает. Также любители зимних купаний выезжают в сторону Находки и бухты Триозерье, где их часто можно встретить.

На плохое самочувствие из-за своего хобби Наталья не жалуется. Здоровье для «мороженок» на первом месте, поэтому они соблюдают технику безопасности, которой девушка поделилась с «Комсомолкой». В первую очередь перед погружением в холодную воду должен быть позитивный настрой. Нельзя плавать одному, рядом всегда должен кто-то быть. Нырять с головой также не стоит. Время нахождения в воде определять по своему самочувствию. Перед окунанием стараться не мерзнуть, а после можно постоять на берегу и подышать всем телом, так как это поможет ощутить жар. После водных процедур можно порадовать себя вкусным чаем.

Позитивный настрой всегда должен быть при погружении в холодную воду. Фото: instagram.com/first_devchina

Начинающим «моржам» Наталья советует сначала прислушаться к своим желаниям и первые шаги делать осознанно. Также желательно проконсультироваться с врачом, изучить методики по подготовке к погружению в прорубь. А самое главное – соблюдать технику безопасности, наслаждаться процессом и не бояться.

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