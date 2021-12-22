Инвестиции в будущее

Фото: предоставлено АО «Терминал Астафьева»

В современном мире образ ответственного бизнеса формируется не только из сумм уплаченных налогов и количества рабочих мест, но и реализуемых социальных и благотворительных программ. Логика проста – работай и зарабатывай, но и не забывай помогать развивать территорию, где работаешь. Именно так можно охарактеризовать системную работу АО «Терминал Астафьева» по реализации собственной социальной программы в Находке и Приморском крае.

Новое поле и новая жизнь находкинского «Океана»

Футбольный клуб «Океан» – местная легенда и гордость находкинцев, клуб со славной историей и знаменитыми воспитанниками. Команда могла исчезнуть после коронавирусной паузы в 2020 году, но благодаря поддержке АО «Терминал Астафьева» вновь стала радовать находкинских любителей футбола. Поддержка сказалась на спортивных результатах – в 2021 году «Океан» в пятый раз в своей истории выиграл Кубок Приморского края.

Фото: предоставлено АО «Терминал Астафьева»

В конце года клуб получил от «Терминала Астафьева» настоящий подарок – новое домашнее поле, готовое к приему матчей профессионального уровня – в рамках заключенного соглашения о развитии между «Терминалом Астафьева» и футбольным клубом «Океан» было реконструировано нижнее поле стадиона «Водник».

Футболисты и болельщики «Океана» получили новый, комфортный и долговечный стадион с новым газоном последнего поколения корейской компании KONYGREEN, сертифицированным ФИФА. Здесь уже установлены удобные для болельщиков, антивандальные кресла на 2500 человек, новое ограждение с трех сторон поля. Стоимость реконструкции на данном этапе составила более 30 миллионов рублей. Новое покрытие позволит «Океану» выступать на профессиональном уровне.

Но это еще не все – весной, к новому сезону, строители обеспечат стадион дополнительным освещением. После этого поле официально откроют ярким спортивным праздником.

Впрочем, футболисты «Океана» уже приступили к обкатке своего нового домашнего поля.

В ходе первой тренировки главный тренер Александр Тихоновецкий отметил, что одним из условий поддержки клуба «Терминалом Астафьева» было формирование команды в большей части из местных футболистов.

– В 2021-м году две трети команды составляли именно находкинские футболисты. И таким составом мы в этом году смогли завоевать Кубок Приморского края, и лишь немного нам не хватило, чтобы выиграть и чемпионат. В следующем году за «Океан» будет выступать еще больше находкинских футболистов – планирую привлечь в состав выпускников ДЮСШ этого года, – рассказал Александр Тихоновецкий.

Фото: предоставлено АО «Терминал Астафьева»

А уже после насыщенной тренировки первыми впечатлениями о новом поле поделился полузащитник «Океана» Александр Пучков:

– Поле принципиально другого качества: трава высокая, мяч хорошо катится, бегать мягче. Забор сделали выше – раньше мячи постоянно вылетали на дорогу. И трибуны для зрителей рядом – нам будет приятнее играть в футбол. Теперь будем привыкать к полю, чтобы в новом сезоне принимать здесь гостей, – поделился футболист.

Официальное открытие нового поля ФК «Океан» пройдет весной 2022 года, когда станет известна структура календаря будущих соревнований. А пока футболисты готовятся к участию в зимней Суперлиге Приморского края по мини-футболу.

Новая инфраструктура для массового спорта

Большая работа проводится компанией и по развитию спортивной инфраструктуры для массового спорта. Так, в уходящем году был отремонтирован стадион подшефной компании школы «Полюс». Здесь строители уложили искусственное покрытие, обновили забор и сетку вдоль поля, нанесли разметку.

– До укладки газона здесь поработали с основанием, чтобы обеспечить хороший дренаж после дождя. Затем уложили искусственный газон, на котором смогут играть юные футболисты и проводить безопасные уроки физкультуры школьники. Работы выполнены полностью за счет средств «Терминала Астафьева». По договоренности со школой, вечером на стадионе смогут заниматься и жители микрорайона, – рассказал менеджер спортивных проектов АО «Терминал Астафьева» Евгений Стрижиченко.

Первыми новое поле опробовали ученики семи школ Находки, сыгравшие здесь городской турнир на призы портовиков.

Награды победителям, футболистам школы №23, вручил исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр Ганин.

– Вот уже почти десять лет «Терминал Астафьева» ведет шефство над школой «Полюс», постепенно делая лучше условия для занятий ее учеников. И сейчас мы рады, что дети смогут проводить уроки физкультуры на безопасном покрытии. А те, кто любит футбол, – тренироваться на хорошем газоне и повышать свое мастерство. Тем более когда перед глазами у ребят есть пример взрослых футболистов «Океана», которые в этом году выиграли Кубок Приморского края, – поздравил школьников и жителей микрорайона Мыс Астафьева Александр Ганин.

Вручивший награды серебряным призерам турнира депутат Законодательного Собрания Приморского края Николай Алешин отметил, что обновленный стадион будет востребован многими жителями микрорайона Мыс Астафьева:

– Во время моих предвыборных встреч с жителями они просили о хорошем стадионе. Потому что помнят: именно в этой школе учился знаменитый футболист, победитель Кубка УЕФА Виктор Файзулин. И теперь у ребят, кто хочет пойти по его пути, есть нормальные условия для тренировок, – добавил Николай Алешин.

Фото: предоставлено АО «Терминал Астафьева»

Важность появления нового спортивного объекта отметила и начальник управления образования администрации Находкинского городского округа Елена Мухамадиева:

– Такие события очень значимы для нашего города и наших школ. В Находке уже есть шесть таких площадок, и мы благодарим «Терминал Астафьева» за появление здесь такой качественной спортивной площадки. Тем более что детский спортивный клуб «Океан» открыл в школе «Полюс» футбольный класс и уже тренирует первоклашек. Теперь для них есть все условия. Считаю, это отличное подспорье для развития спорта в микрорайоне, – подчеркнула Елена Мухамадиева.

Чистота в районе и помощь жителям микрорайона

Доброй традицией «Терминала Астафьева» стало участие в наведении порядка в микрорайоне Астафьева после зимы. Сотрудники компании плечом к плечу с местными жителями и школьниками убирают территорию школы и дворы от грязи и мусора. В субботниках активно используется техника компании.

Этой весной, помимо традиционных мероприятий по уборке, портовики по просьбе жителей микрорайона отмыли детскую игровую площадку от грязи с помощью парогенератора терминала.

Фото: предоставлено АО «Терминал Астафьева»

В субботнике приняли участие более 30 человек. Для «Терминала Астафьева» такие мероприятия – это хороший способ не только помочь в данный момент, но и пообщаться с жителями, чтобы в дальнейшем продолжать активно облагораживать придомовые территории микрорайона.

– Каждый год мы собираемся в этом микрорайоне, чтобы навести порядок после зимы. Потому что чувствуем ответственность за нашу подшефную школу и весь микрорайон и считаем своим долгом, работая здесь, создавать комфортную среду у наших соседей. Мы организация сильная, имеем возможности для этого. На моей памяти это уже седьмой год как мы проводим эти мероприятия. Здесь даже успели вырасти елки, которые на одном из первых субботников мы посадили, – сказал исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр Ганин.

Фото: предоставлено АО «Терминал Астафьева»

Важным для «Терминала Астафьева» остается и продолжение собственной программы по улучшению жилищных условий жителей Находки. В 2021 году предприятие завершило восьмую очередь установки новых окон и балконов в микрорайоне Мыс Астафьева – восьми семьям установили 29 оконных и балконных конструкций.

Среди тех, кто получил новые окна и балкон, – Феликс Мустаев, проживший в доме на Астафьева, 5а, с момента его постройки.

– Спасибо, что есть такая акция благотворительная, что «Терминал Астафьева» помогает людям, нуждающимся в этом. Оставил заявку на новые окна и балкон, вскоре перезвонили, пришли замерщики, быстро изготовили и сделали прекрасно все. Спасибо терминалу за это, что помогают людям действительно, – рассказал Феликс Мустаев.

Фото: предоставлено АО «Терминал Астафьева»

Жительница микрорайона Анна Шарипова особенно рада новому застекленному балкону, благодаря которому у нее появилось новое пространство для жизни.

– 39 лет прожила с открытым балконом, незащищенным от осадков и пыли. Теперь хожу очень довольная, планирую здесь проводить теплые вечера. Спасибо «Терминалу Астафьева» за то, что они не только помогают конкретным людям, но и применяют много всего для защиты экологии. Я всегда отслеживаю новости, касающиеся их, да и когда хожу по району, уже замечаю их новый навес, – добавила Анна Шарипова.

Работа по замене окон и остеклению балконов ведется в рамках соглашения «Терминала Астафьева» с инициативной группой жителей, которое было подписано летом 2018 года. На эти цели в 2018-2019 годах компанией было потрачено 7,4 миллиона рублей. В 2020 году находкинцам установили 56 окон и 19 балконных конструкций на еще пять миллионов рублей. Уже согласована следующая очередь на остекление.

– Пока мы работаем в Находке, наши социальные программы будут работать! Администрация предприятия часто встречается с жителями микрорайона, выслушиваем их нужды, отвечаем на интересующие вопросы и хорошо знаем проблемы. Люди из окон своих домов видят, как на терминале растут защитные ограждения и строится крытый навес. Таким образом, нами будет реализован первый из трех этапов закрытой перевалки, – рассказал исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр Ганин.

Фото: предоставлено АО «Терминал Астафьева»

Возрождая традиции приморского футбола

Еще одна позитивная и значимая для всего Приморья «футбольная» история произошла в крае. В уходящем году возродили футбольный клуб «Динамо-Владивосток». Возвращение в регион профессионального футбола стало возможным благодаря совместным усилиям «Терминала Астафьева» и Совета приморского спортобщества «Динамо». Команда, воссозданная в этом году, успешно выполнила задачу-минимум на первую часть сезона, финишировав в первой шестерке команд. Теперь «Динамо-Владивосток» готовится играть в «элитном» дивизионе группы 3 Футбольной национальной лиги.

– Для новой команды первую часть сезона провели достойно. Подобрался очень сильный коллектив, сильный тренерский штаб. Хотя, анализируя прошедшие игры, могли выступить еще лучше и занять уверенное первое место в подгруппе. Конечно, не хватило ребят, которые получили серьезные травмы. Но это уже история, двигаемся дальше, – подвел итоги капитан команды Максим Насадюк.

Важно, что положительный результат команда достигла, делая ставку на приморских футболистов. В составе «Динамо-Владивосток» ровно половина команды (12 человек) имеет приморские корни. Не все пока такие «зубры», как Максим Насадюк или Руслан Гордиенко, но каждый внес свою лепту в общекомандный успех. Благодаря возрождению «Динамо-Владивосток» в родной город вернулись многие воспитанники приморского футбола, имена которых хорошо известны приморским болельщикам. В целом селекция оказалась очень сильной: команда показывала красивую атакующую игру в каждом матче.

Фото: предоставлено АО «Терминал Астафьева»

Особенно радует тренеров молодежь. Так, молодые игроки «Динамо-Владивосток», владивостокцы Сергей Смородский и Даниил Гусевский, только в этом сезоне дебютировали в профессиональном футболе, а теперь являются твердыми игроками ротации команды.

При этом красивая игра принесла команде и успешные результаты – «Динамо-Владивосток» в лидерах своей подгруппы по многим показателям. В 20 матчах приморцы потерпели лишь одно поражение. А еще отличились хорошей результативностью – 38 мячей (наряду с «Соколом» лучший результат в подгруппе). Кроме того, команда в тройке лучших по количеству пропущенных мячей. Владивостокцы одержали пять побед с крупным счетом. А нападающий клуба Валерий Соломаха с восемью забитыми мячами стал одним из лучших бомбардиров группы.

– Наличие профессиональной команды – вопрос престижа и имиджа региона. В этом году в Приморье вернулись все игровые виды спорта. Футбольное «Динамо» сегодня безусловный ориентир, – подчеркнул генеральный директор АО «Терминал Астафьева» Алексей Владимиров.

Фото: предоставлено АО «Терминал Астафьева»

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03