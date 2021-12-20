«Пихта несет с собой запах Нового года»: биолог из Приморья - о выборе елки к празднику

В эфире радио "Комсомольская правда" Ирина Крестова рассказала, чем отличается пихта от ели. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новый год уже совсем скоро, а значит, пора задуматься и о главном украшении квартиры – новогодней елке. Сейчас многие люди предпочитают покупать искусственные деревья, чтобы не убирать осыпавшиеся иголки или не вредить природе. Но некоторые любят хвойный запах, который навевает атмосферу праздника. О том, что лучше выбрать – ель или пихту, и чем эти растения отличаются друг от друга, рассказала в эфире радио «Комсомольская правда – Владивосток» кандидат биологических наук и сотрудник института ботанического сада ДВО РАН Ирина Крестова.

По мнению специалиста, в качестве новогоднего украшения лучше выбрать пихту. Ее иголки прикреплены не так, как у ели, поэтому не будут осыпаться, даже когда дерево высохнет в труху. А вот хвоя с елок начнет опадать примерно через 10 дней, если растение находится в обычных комнатных условиях без воды.

- Но чаще всего дома мы ставим пихту, причем не цельнолистную, а белокорую, которая растет в северных районах Приморья. Именно она несет с собой запах Нового года и мандаринов и пахнет намного сильнее ели.

Но как отличить одно хвойное дерево от другого? По словам Ирины Крестовой, в этом нет ничего сложного: достаточно провести рукой по голой ветке. Если она гладкая, а иголки расположены на самом отростке – в ваших руках пихта. А вот у ели хвойная листа находится на пупырышках и имеет тупые кончики. Поэтому при выборе праздничного растения можно его немного потрясти: если посыпятся иголки, перед вам елка, которая давно срублена.

Чтобы новогодняя красавица простояла подольше, некоторые вставляют ствол в песок, убирают подальше от батареи или ставят рядом увлажнитель. И это верно, утверждает Крестова. Если поставить под елку емкость с водой, она долгое время будет выглядеть свежей. А вот удобрения никак не продлят жизнь срубленного растения.

- Для Нового года ели начинают заготавливать еще в ноябре в местах промышленной заготовки древесины. У деревьев срубают верхушки, связывают, и на морозе они хранятся до праздника. Такие елки самые красивые, потому что растут наверху, и они открыты солнцу, другие деревья не мешают им формировать крону. Ели, которые растут в подлеске, тоже могут продавать к Новому году, но они не будут пушистыми и презентабельными. Они находятся под кронами деревьев и вырастают не такими симметричными, - рассказала кандидат биологических наук.

Иногда на рынках можно найти хвойных красавиц с шишками, но ни для кого не секрет, что продавцы специально их прикручивают к деревьям.

- Ели и пихты различаются и тем, что у первого растения шишки зимой рассыпаются и разлетаются вместе с семенами, а вот у ели чешуйчатые побеги сохраняются. Привозят пихту, о ней заботятся и прикрепляют шишки с ели. Получается гибрид, - рассказала Ирина Крестова.

По мнению Ирины Крестовой, дома лучше поставить пихту. Фото: принтскрин видео, youtube Что Приморцу ХороШоу

В эфире у сотрудника ботанического сада ДВО РАН спросили, наносит ли вырубка деревьев для Нового года сильный урон природе. Ирина Крестова считает, что это незначительная часть ущерба, а вот заготовка древесины является большой проблемой.

- Те, кто планирует ставить живые ели, хороший путь развития – выращивание для сельскохозяйственной культуры. Когда дерево находится в питомнике в благоприятных условиях, оно растет быстрее, в течение 7-8 лет получается идеальным и очень красивым.

В некоторых цветочных магазинах есть маленькие елки и пихты, которые привозят к нам из-за рубежа и продают в ведрах с землей и корневой системой. По мнению Ирины Крестовой, такой вариант удобен для территорий, где не очень суровая зима. Такие хвойные культуры можно подержать в доме в качестве украшения, а после Нового года вынести на улицу, где они продолжат расти. Но при нашем климате, как объяснила специалист, на морозе дерево, скорее всего, погибнет.

- Чтобы сохранить такую ель, ее нужно поставить в кадку (конструкция для выращивания растений - прим. ред.) и выбрать место в помещении, где низкая плюсовая температура, то есть 0, +3 и +5 градусов. Тогда елка благополучно доживет до весны, и ее можно будет высадить на улице или пересадить в крупный горшок.

По словам кандидата наук, дома хвойное дерево расти не будет, поэтому ему нужен зимний покой. Квартирное тепло елка воспринимает за весну, у нее растут почки, и это ослабляет лесную красавицу.

Ирина поделилась переживаниями, что все еще встречаются люди, которые вырубают краснокнижную цельнолистную пихту. Она растет на полуострове Муравьева-Амурского. Этот вид дерева не всегда бывает пышным, потому что растет в подлеске и отличается от других длинными темно-зелеными иголками с острым концом.

- Если у вас активная гражданская позиция и вы замечаете на базарах людей, которые продают такие деревья, стоит сообщить о нарушении, так как эти растения запрещены к вырубке.

Также специалист рассказала о новой моде, которая возникла в Европе – настольные елки. К опоре, которая находится в ведре с песком или щебнем, привязывают веточки сосен, берез и других деревьев. По словам Ирины Крестовой, такая елка прекрасна тем, что ее делаете именно вы, своими руками, и это не убивает растение целиком.

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