Стало известно, кто поедет на пресс-конференцию с Владимиром Путиным от Приморья

Пресс-конференция с Владимиром Путиным пройдет 23 декабря. Фото: kremlin.ru - официальный сайт президента

В этот четверг, 23 декабря, в 19:00 по приморскому времени состоится пресс-конференция президента России Владимира Путина. Во время мероприятия журналисты смогут задать актуальные вопросы, которые волнуют всех жителей страны. Не станет исключением и Приморье. От края будет шесть представителей СМИ. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.

Пресс-конференция Владимира Путина проводится ежегодно, начиная с 2001 года. Последние мероприятия длились более четырех часов, а до возникновения коронавируса участвовали в них около 1 200 корреспондентов из российских и иностранных СМИ. После того, как президент озвучит социальные и экономические показатели, журналисты смогут задать свои вопросы.

По информации пресс-службы, конференция 2021 года пройдет в очном формате.

- Так, по требованиям Роспотребнадзора в этом году ограничено количество участников, а всем присутствующим журналистам нужно будет сдавать три ПЦР-теста, - отметили в ведомстве.

Почти 500 корреспондентов в этом году примут участие в этом политическом событии. По сравнению с прошлым годом, количество участников уменьшилось в два раза. Представлять Приморье будут шесть журналистов. Корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» рассказала директор департамента информационной политики Приморского края Елена Бурмистрова, какие СМИ отправят на конференцию своих сотрудников: ОТВ-Прим – будут оператор и журналист, газета «Золотой Рог», PrimaMedia и газета «Пульс. Северное Приморье».

Пресс-конференция в Москве пройдет в 12:00 и будет транслироваться по телеканалам «Россия 1», «Россия 24», Первый канал, НТВ, Общественное телевидение России и по радиостанциям «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». Также посмотреть политическое мероприятие можно будет на YouTube-каналах.

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