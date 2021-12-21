Яркое зимнее солнце угрожает глазам ожогами

Маргарита Скрипникова (слева) и Анна Гавринёва (справа). Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Зимнее солнце не менее опасно, чем летнее. Снег сильно отражает видимый свет и ультрафиолетовое излучение. Ученые подтвердили, что степень отражения достигает 80%. Кроме того, катание на лыжах и сноубордах происходит на относительно больших высотах, где солнечные УФ-лучи еще мощнее. О том, что такое солнцезащитные очки зимой: дань моде или забота о здоровье и почему в холодное время года все же рекомендуется их носить, рассказали в программе «Здоровый разговор» в эфире радио «Комсомольская правда – Владивосток» Маргарита Скрипникова и Анна Гавринёва, главный врач и руководитель розницы сети салонов оптики «Ост-Оптик».

– Глаза зимой нуждаются в защите? Чем опасно зимнее солнце?

– Наши глаза нуждаются в защите круглогодично. Зимой не менее интенсивное солнце, нежели летом. В солнечный день отражение от снега многократно усиливается, и такой очень яркий свет попадает на нашу сетчатку. Как врач, я настаиваю на том, чтобы носили солнцезащитные очки и зимой. Когда мы смотрим на свет, наш зрачок сужается без солнцезащитных очков и, конечно, ультрафиолета на сетчатку попадает меньше, но все же попадает. Поэтому долгое пребывание на солнце зимой чревато последствиями. Есть такое коварное заболевание, как солнечная ретинопатия.

– Как может отразиться на зрении и здоровье глаз долгое пребывание на улице в солнечную зимнюю погоду?

– Долгое пребывание на солнце без очков может принести дегенеративные изменения сетчатки и хрусталика. Попросту – ожог сетчатки. Солнечный ожог сетчатки глаза или солнечная ретинопатия – представляет собой повреждение центральной зоны сетчатки.

– Слезотечение, рефлекторное смыкание век, сильная боль, гиперемия слизистых кожи, конъюнктивы – все это признаки ожога роговицы глаза, которые вы почувствуете практически сразу, если долго гуляли и любовались искрящимся снегом.

– Как правильно подобрать очки для защиты глаз зимой?

– Главное, не покупать солнцезащитные очки на рынках и не гнаться за дешевизной. Что такое дешевые очки – это очки без фильтра, сделанные из некачественных материалов.

90% знаний об окружающем мире мы получаем благодаря зрению, и, если сэкономить на себе, это может плохо закончиться. В качественных очках сейчас используется медицинский полимер. Это линзы, которые действительно защищают от ультрафиолета и никак не вредят глазам.

– Чем может быть опасна покупка очков в неспециализированных точках?

– Это, как таблетки, купленные в переходе. Вы же так не делаете, вы идете в аптеку за качественным лекарством. Тоже касается и выбора очков, как солнцезащитных, так и медицинских.

В темных очках наш зрачок расширяется, и, если линза некачественная, то все опасные для здоровья глаз УФ-лучи будут попадать на сетчатку. То есть такая линза не защищает, она не может фильтровать вредный свет, и мы можем получить ожог сетчатки. А глаза – это такой орган, который не восстанавливается.

Солнцезащитные очки с сертифицированными линзами от всемирно известных производителей. Фото: предоставлено «КП».

– На какие параметры линз обратить внимание при выборе солнцезащитных очков? Как вы их проверяете?

– Прежде всего, нужно проверить солнцезащитные очки на защиту от ультрафиолета. Убедитесь, что солнцезащитные очки имеют специальную маркировку. Наиболее качественной считается оптика от всемирно известных брендов с пометкой «UV400». Она фильтрует до 99% ультрафиолета с длиной волны до 400 нанометров. Сейчас есть линзы, не пропускающие ультрафиолетовые волны длиной 420 – 430 нанометров.

При выборе солнцезащитных очков надо обращать внимание и на их предназначение: либо это очки для прогулок по городу, либо для активного отдыха на природе или зимних видов спорта.

Специальный прибор – спектрометр, с помощью которого можно проверить, степень защиты линз от ультрафиолета. Фото: предоставлено «КП».

– Есть еще линзы со специальным фильтром – поляризацией. В них очень комфортно за рулем автомобиля, на лобовом стекле не отражается приборная панель, в них очень хорошо на рыбалке. В таких очках удобно на море, вода не бликует. Причем, это не только марка Polaroid. Сейчас технологии идут вперед, и поляризационная линза может быть у любого бренда.

В сети «Ост-Оптик» работают грамотные консультанты, которые идеально подберут очки и, естественно, расспросят о необходимости их использования.

– Имеет ли значение цвет линз?

– Комфортнее всего для нашего глаза зеленоватые, коричневые и серые оттенки линз, но вообще цвет линз не имеет значения. Просто те оттенки, которые я назвала, не искажают восприятие изображения и дают более четкое понимание цветовой гаммы.

Сейчас в тренде так называемая косметическая линза. Она может быть и розовой, и голубой, и желтой. Но это скорее дань моде, хотя и такие линзы могут также защищать от ультрафиолета. А розовый цвет очков еще дополнительно придает оттенок радости и счастья.

– В чем разница очков для города и для зимних активностей?

– Очки для зимних видов спорта имеют обтекаемую форму и большую степень защиты от ультрафиолета. В таких очках степень защиты должна быть 420-430 нанометров.

Если в вашей жизни нет лыж и сноуборда, то можно подобрать универсальную модель солнцезащитных очков, которыми можно будет пользоваться круглый год.

– Как подобрать очки с защитой от солнца, если у человека еще близорукость, дальнозоркость или астигматизм?

– Это могут быть фотохромные линзы, которые затемняются при ультрафиолете, а ночью и в помещении они прозрачные. Линзы в очках могут даже быть совершенно прозрачными, но с защитой от ультрафиолета. Мы также можем изготовить солнцезащитные очки с необходимой для вас диоптрией и даже с астигматизмом. Это будет не просто окрашенная линза, а линза, которая по-настоящему защищает от ультрафиолета. Как солнцезащитная линза она будет мало чем отличаться от оригинала, но в ней будет стоять ваша диоптрия. То есть можно подобрать и солнцезащитные очки индивидуально под каждого человека.

– Ваш совет всем любителям зимних активностей?

– Грамотно подобрав солнцезащитные очки, вы сохраните здоровье ваших глаз.

– Любите себя, выбирайте качество, а не подделку. Это – залог вашего здоровья.

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