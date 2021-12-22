На страже тепла и света

Инвестиционная программа «Приморской генерации» в 2021 году составила 7,5 миллиардов рублей. Фото: предоставлено пресс-службой филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».

Конец года – традиционное время подводить итоги и строить планы на будущее. А у энергетиков в декабре есть дополнительный повод отчитаться о своей работе – 22 декабря празднуется День энергетика. В преддверии профессионального праздника энергетиков, рассказываем, что изменилось за прошедший год и что ждет приморскую энергетику в будущем.

ПОДГОТОВКА К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

Надежная и бесперебойная выработка тепло- и электроэнергии для обеспечения населения, соцобъектов и бизнеса в осеннее-зимний период – ключевая задача подразделений филиала «Приморская генерация» АО «ДГК». Чтобы подойти к отопительному сезону во всеоружии и надежно исполнить свои обязательства перед потребителями энергетики провели серьезную подготовительную работу. Всего на ремонтную кампанию 2021 года были направлены 1,7 миллиарда рублей. Это позволило полностью подготовить структурные подразделения филиала к прохождению отопительного сезона, провести необходимые плановые работы на основном и вспомогательном оборудовании.

Так, на Владивостокской ТЭЦ-2 в этом году провели капитальные ремонты на котлоагрегате №10 и на турбогенераторе №2. При подготовке к отопительному сезону также проведены работы на трех газотурбинных установках, водогрейных и паровых котлах ТЭЦ «Восточная».

На Партизанской ГРЭС основные работы коснулись котлоагрегатов №1 и 4.

На Артемовской ТЭЦ в течение года произведен капитальный ремонт семи единиц основного оборудования – отремонтированы котлоагрегаты №6, 10, 13, турбоагрегат №7 и турбогенератор №8. Также проведен ремонт дымовых труб и водосброса Кучилиновского водохранилища.

Кстати:

В 2021 году отметила 85-летний юбилей Артемовская ТЭЦ. Сегодня это крупное предприятие является фактически единственным источником теплоснабжения потребителей Артемовского городского округа, а это более 114 тысяч человек. Установленная мощность Артемовской ТЭЦ составляет 400 МВт электрической и 300 Гкал/час тепловой энергии. Станция вырабатывает 2157,4 млрд кВт*ч и 576,4 тыс. Гкал, обеспечивая тем самым Артемовский городской округ на 100% электрической энергией и на 84% - тепловой».

Ремонтная программа 2021 года охватила и теплосетевое хозяйство. Проведены ремонты 17 котельных агрегатов теплоисточников города Владивостока, а также оборудования тепловых насосных станций и тепловых пунктов в городах присутствия компании - Владивостоке, Артеме и Партизанске. Помимо этого, в текущем году энергетиками проведены 12 плановых перекладок участков магистральных теплотрасс, произведена замена магистральных тепловых сетей общей протяженностью 5,8 километров, замена более 2-х километров трубопроводов и восстановление тепловой изоляции порядка 13 километров трубопроводов тепловых сетей.

При подготовке к отопительному сезону произведены плановые гидравлические испытания теплотрасс с устранением дефектов трубных систем.

Отдел теплоснабжения проконтролировал готовность к зиме жилого фонда. Специалисты посетили каждый многоквартирный жилой дом в дальневосточной столице и проинспектировали подготовку здания управляющими компаниями, согласно требованиям действующего Законодательства.

- Всего в 2021 году ремонтная кампания затронула 94 единицы основного оборудования электростанций и теплоисточников, общестанционного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений структурных подразделений филиала. Результатом стало повышение эффективности энергетического оборудования и, как следствие, обеспечение надежности энергоснабжения потребителей, - отмечает директор филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Евгений Авдеев.

НЕ ТОЛЬКО РЕМОНТЫ

Помимо ремонтов и модернизации действующего оборудования, энергетики в текущем году активно обновляли оборудование в структурных подразделениях.

Так, на Владивостокской ТЭЦ-2 ввели в эксплуатацию новый, более мощный силовой трансформатор 110/10 кВ мощностью 175 000 кВА. Трансформатор российского производства имеет комплексную систему мониторинга, позволяющую непрерывно контролировать и оценивать его эксплуатационное состояние для обеспечения максимального безаварийного срока его службы. Это позволит увеличить надежность работы оборудования ВТЭЦ-2 и обеспечит стабильное электроснабжение юга Приморского края.

- Это уже второй новый трансформатор на Владивостокской ТЭЦ-2. Вводу его в эксплуатацию предшествовала длительная подготовка, связанная со строительно-монтажными и наладочными работами, приемкой оборудования, проведением комплексных испытаний и получением разрешения на допуск в эксплуатацию в Ростехнадзоре», - рассказал главный специалист Группы эксплуатации электротехнического оборудования и устройств РЗА филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Игорь Федосеев.

Энергетики Партизанской ГРЭС, единственной станции филиала «Приморская генерация», применяющей технологию перегрузки топлива без использования размораживающего устройства и вагоноопрокидывателя, пополнили свой автопарк уже третьим по счету современным углеперегружателем сыпучих грузов на гусеничном ходу. Он приобретен в рамках программы модернизации на замену изношенной технике - кранам «ДЭК – 250». Углеперегружатель оснащен современным эргономичным управлением и имеет подъемную кабину машиниста, что улучшает обзор и снижает вероятность ошибок при выгрузке. Это гарантирует эффективную разгрузку топлива.

Партизанская ГРЭС - основной источник электроснабжения юго-востока Приморья. Станция обеспечивает электроэнергией Партизанск, Находку, Партизанский, Лазовский и Ольгинский районы, а также теплоэнергией - Партизанск и поселок Лозовый. Она обеспечивает функционирование железной дороги на линии Смоляниново - Мыс Астафьева, порты и заводы Находки, а также свыше 300 тысяч бытовых потребителей юго-восточного Приморья.

ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ СТАНЦИИ

Одной из самых крупных работ в 2021 году для приморских энергетиков стало техническое перевооружение теплонасосной станции в центре Владивостока. Все оборудование здесь полностью заменено на новое. На станции установлены новые насосы, трубопроводы, двигатели, пусковая аппаратура, проведены кабельные линии. Работы завершили к началу отопительного сезона.

- Здесь установлено два новых насоса и частотный преобразователь, именно он и позволяет оборудованию работать экономично. Благодаря частотному управлению значительно экономится электроэнергия. Что важно – малошумные и экономичные. Надежность возрастает в разы, – рассказал Сергей Алексеенко, начальник электроцеха Владивостокского Приморских тепловых сетей.

Стоит отметить:

Теплонаносная станция на Уборевича не видела такого крупного ремонта почти 50 лет, со времен своего запуска. Она обеспечивает теплом и горячей водой центральную часть Дальневосточной столицы: жилые дома, социально значимые объекты, а также здания мэрии и Правительства Приморского края.

Перевооружение теплонасосной станции в центре Владивостока. Фото: предоставлено пресс-службой филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПОЛЬЗУ ЭКОЛОГИИ

Вопросы экологии и снижения воздействия энергообъектов на окружающую среду также входят в число приоритетных при определении планов модернизации. В 2021 году на улучшение экологической безопасности в регионе своего присутствия Приморская генерация направила более 5 миллионов рублей.

Работы, направленные на улучшение экологической обстановки, проводятся во всех структурных подразделениях филиала, оказывающих экологическое воздействие на территории, предназначенные для размещения жилого фонда. На каждом энергообъекте филиала производится постоянный контроль за соблюдением нормативов по выбросам в атмосферу, утилизацией отходов производства и потребления, обслуживанию очистных сооружений и обезвреживанию нефтесодержащих и иловых осадков.

Так, на Артемовской ТЭЦ ведется проектирование автоматической системы непрерывного контроля учета выбросов в атмосферу с последующей установкой системы регистрации на все три трубы станции, фиксацией и передачей данных в природоохранные органы. Стоимость работ составляет свыше 1 млн рублей. Стоит отметить, что на станции завершился очередной этап планового наращивания секции первого золоотвала, запущенного в 2004 году, и осуществляется плановый производственный контроль работы на остальных золоотвалах. Кроме того, на Артемовской ТЭЦ начались работы над вторым этапом по разработке и согласованию «Комплексного экологического разрешения», определяющего максимальное количество выбросов в окружающую среду.

Сотрудники предприятия вносят и личный вклад в сохранение экологического равновесия: регулярно проводят субботники, очищают свою и близлежащую территорию от мусора, высаживают деревья.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОМ НОВЫХ ЖИЛЫХ РАЙОНОВ

Еще одной ключевой задачей энергетиков является обеспечение теплоэнергией новых потребителей - новых домов, социальных, коммерческих и жилых объектов. За 11 месяцев 2021 года в адрес структурного подразделения «Приморские тепловые сети» (филиал «Приморская генерация» АО «ДГК») поступило 106 заявок на подключение к централизованной системе теплоснабжения в Приморском крае.

- Разрешения на технологическое присоединение запросили крупные жилые комплексы в Снеговой Пади и в районе бухты Патрокл. Помимо этого, строительства ожидают четыре социально значимых объекта: школа, больница и поликлиника, Музейно-театрально образовательный комплекс. Перед строительством на подключение этих объектов также поданы соответствующие заявки. Также к Артемовской ТЭЦ недавно подключилась птицефабрика в поселке Заводском, – рассказал начальник отдела перспективного развития и технологического присоединения ПТС Михаил Власенко.

Суммарно потребители запросили тепловую нагрузку в размере 253 Гкал/ч, что составаляет 15% от нагрузки с коллекторов всех теплоисточников, эксплуатируемых ДГК в Приморье. Наибольший спрос на услугу технологического присоединения наблюдается во Владивостоке – 83 заявки на 253 Гкал/ч и Артёме – 14 заявок на 21 Гкал/ч. В связи с приростом тепловых нагрузок будут проведены необходимые реконструкции теплотрасс во Владивостоке.

ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

Особое внимание в Филиале уделяется повышению профессиональной квалификации сотрудников подразделений и формированию кадрового резерва.

Свой высокий профессионализм сотрудники ДГК продемонстрировали в ходе Третьих корпоративных соревнований оперативного персонала ТЭС, одержав в них убедительную победу. За звание лучшей боролись шесть команд дальневосточных предприятий Группы РусГидро. Дальневосточную генерирующую компанию представлял коллектив Владивостокской ТЭЦ-2 филиала «Приморская генерация».

- Впервые состязания проводились в непривычном для оперативного персонала дистанционном формате, но это не помешало команде Владивостокской ТЭЦ-2 одержать уверенную победу. Приятно отметить, что это вторая победа, которую одерживает команда ДГК на корпоративных соревнованиях оперативного персонала ТЭС Группы РусГидро, – отметил и.о. первого заместителя генерального директора – главный инженер АО «ДГК» Валентин Тениховский.

Ежегодно в структурных подразделениях Дальневосточной генерирующей компании проводятся учебная, производственная и преддипломная практики для студентов, получающих высшее и среднее профессиональное образование по инженерным, теплоэнергетическим и экономическим специальностям. Практика рассчитана на адаптацию и вхождение в должность молодых специалистов, приобретение стимула для дальнейшей работы на предприятии. В 2021 году в филиале подкрепили теорию практическими навыками более 30 студентов профильных учебных заведений. После получения диплома некоторые из них возвращаются на предприятие – уже с целью трудоустройства.

Особое внимание в филиале уделяется повышению профессиональной квалификации сотрудников. Фото: предоставлено пресс-службой филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».

В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ

Инвестиционная программа Приморской генерации в 2021 году стала самой масштабной за последние годы и составила 7,5 миллиардов рублей. На будущий год запланирована еще большая сумма — 16,5 миллиардов.

Самое крупное изменение, которое ждет ДГК в ближайшие три года, — присоединение трех новых энергообъектов.

Так, в рамках инвестиционной программы на 2022 год планируется приобретение ТЭЦ «Восточная» во Владивостоке за 10,4 миллиарда рублей. Передача электростанции, которая сейчас используется по договорам аренды и эксплуатации, на баланс ДГК уменьшит расходы холдинга РусГидро на ее содержание, сделает более понятной и простой структуру управления. Кроме того, это упростит защиту тарифного источника.

На самой ТЭЦ «Восточная» никаких изменений персонал не ждет: здесь уже сейчас обслуживанием и эксплуатацией станции занимаются специалисты филиала «Приморская генерация».

В рамках федеральной программы обновления оборудования тепловых электростанций активно идет проектирование Артемовской ТЭЦ-2 на газе. От изначального проекта угольной электростанции пришлось отказаться по экологическим соображениям, а также из-за возникших административных сложностей по оформлению земельного участка. Завершить проектирование и начать строительство планируется к середине 2022 года.

На Владивостокской ТЭЦ-2 запланирована модернизация трех турбин, а также связанная с этим замена котлоагрегатов и модернизация вспомогательного оборудования для полного перехода станции на сжигание природного газа. Этот проект только кажется менее масштабным: с технологической точки зрения он представляется наиболее сложным, так как предусматривает замещение мощностей на работающем предприятии, и строительство должно вестись так, чтобы персонал станции мог в штатном режиме выполнять свою работу. Уже разработана проектная документация, получено заключение экологической экспертизы проекта. В начале следующего года планируется получить заключение государственной экспертизы.

В настоящее время завершаются работы на котлоагрегате №14. Проведение полной газификации Владивостокской ТЭЦ-2 позволит повысить эффективность ее работы, снизить удельные расходы топлива на производство электроэнергии и тепла, значительно сократить затраты электроэнергии на собственные нужды станции. В перспективе также ожидается значительное сокращение затрат на ремонт оборудования.

Интересно знать:

Владивостокская ТЭЦ-2 – крупнейший энергообъект в столице Приморья, станция играет ключевую роль в обеспечении города электроэнергией, теплом и горячей водой. Установленная электрическая мощность Владивостокской ТЭЦ-2 составляет 497 МВт, тепловая мощность – 1 051 Гкал/ч. Полный переход ТЭЦ-2 на газ существенно улучшит экологическую ситуацию во Владивостоке: значительно сократятся выбросы и прекратится накопление золошлаковых отходов.

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