В 2021 году реализован самый масштабный агропроект в новейшей истории Приморского края

Крупнейший на ДВ мясоперерабатывающий комплекс и убойное производство запустили в Михайловском районе. Фото: предоставлено «Русагро-Приморье».

Несмотря на продолжающуюся пандемию, уходящий год принес Приморью ряд радостных событий и свершений. Одним из самых ярких, несомненно, стало успешное завершение самого масштабного в новейшей истории края инвестиционного агропроекта – «Русагро-Приморье». За пять лет в регионе с нуля создана единая система по производству высококачественной свинины, которая позволит реализовать концепцию «от поля до прилавка» и обеспечить жителей Дальнего Востока качественным и недорогим мясом.

Свиноводческий кластер создан!

Финальным аккордом создания крупнейшего на Дальнем Востоке свиноводческого кластера, который «закольцевал» производственный цикл «Русагро-Приморье», стал запуск в октябре уходящего года мясоперерабатывающего комплекса и убойного производства в Михайловском районе Приморского края.

Это одно из самых современных предприятий подобного рода в России, оснащенное оборудованием по последнему слову техники. После выхода на проектную мощность комплекс позволит закрыть потребность в качественном охлажденном мясе свинины 80% населения Дальнего Востока. Производственная мощность составляет 75 тысяч тонн свинины в год с возможностью расширения.

Новый производственный потенциал позволил «Русагро-Приморье» приступить к реализации своей стратегии «от поля до прилавка». С 2016 года компания последовательно создавала в Приморье сопутствующие мощности. В их числе: шесть свиноводческих площадок (пять уже построены, шестую планируется сдать в 2022 году), комплекс по производству комбикормов с элеватором мощностью до 450 тысяч тонн комбикормов в год и возможностью единовременного хранения более 320 тысяч тонн, автотранспортное хозяйство, крупнейший на Дальнем Востоке завод по переработке субпродуктов и утилизации отходов, племенной репродуктор и центр производства семени. В реализацию производственного кластера инвестировано более 37 миллиардов рублей.

Уже в следующем году предприятие намерено выпустить больше 40 тысяч тонн свинины, а к концу 2023 года выйти на полную проектную мощность.

Потенциал всех производственных объектов специально предусмотрен «с запасом» – в случае развития направления экспортных поставок возможно повышение производственных и перерабатывающих мощностей до 300 тысяч тонн мяса в год.

Все структурные единицы кластера отвечают лучшим международным стандартам «зеленого» безотходного производства. Фото: предоставлено «Русагро-Приморье».

Накормить Дальний Восток и не только

После запуска цеха обвалки на мясообрабатывающем производстве весной 2022 года продукция «Русагро-Приморье» появится в рознице. Первой на прилавках магазинов станет охлажденная свинина в упаковке «Слово мясника» приморского производства.

Приоритет «Русагро-Приморье» – обеспечить высококачественной охлажденной свининой жителей Приморья и всего Дальнего Востока. На первом этапе основной объем продукции пойдет на местные рынки, но в компании видят большой потенциал экспорта в страны АТР.

– Мы прогнозируем, что наше производство превысит необходимое количество товара для потребителей Приморского края, поэтому будем работать на всем Дальнем Востоке, а также экспортировать продукцию во Вьетнам, Гонконг, а со временем и в Китай, когда этот рынок откроется для российской свинины. Также мы уже начали проектировать крупный цех по производству термообработанной продукции – сосисок и бекона. У этой продукции большие перспективы экспорта в Японию, – рассказал генеральный директор ГК «Русагро» Максим Басов.

Современное оборудование мирового класса, накопленный опыт и профессионализм сотрудников позволяет «Русагро-Приморье» планировать создание новых эксклюзивных продуктов, которые будут иметь большой спрос на мировом рынке. Один из таких проектов – производство охлажденной свинины со сроком хранения до 40 дней.

– Для такого производства необходимы определенные корма, высокий уровень санитарии, гигиены на производстве и обращения с животными без стресса. С учетом этой сложной технологии, датчиков, счетчиков и выдерживания всех условий становятся возможны такие сроки хранения. Это сразу может открыть для нашей свинины огромные рынки АТР. Предполагается, что сначала на экспорт пойдет около 10% нашей продукции, но в первую очередь – на внутренний рынок, Приморский и Хабаровский края, – отметил генеральный директор Мясного бизнеса группы компаний «Русагро» Евгений Случевский.

В «Русагро-Приморье» с большой ответственностью относятся к соблюдению ветеринарных, санитарных и экологических норм. Все структурные единицы кластера отвечают лучшим международным стандартам «зеленого» безотходного производства. Современный подход к технологиям предусмотрели даже в отношении переработки, сепарации и использования навоза.

С выходом производственной линии на полную мощность будет создано более 1500 новых рабочих мест. Фото: предоставлено «Русагро-Приморье».

Новая жизнь Михайловского района

Реализация проекта «Русагро-Приморье», без преувеличения, вдохнула новую жизнь в Михайловский район Приморья.

С выходом производственной линии на полную мощность будет создано более 1500 новых рабочих мест, что увеличит их общее количество в районе почти на 30%. При этом заработная плата ожидается существенно выше средней по региону. Большая часть из вакансий высокотехнологичные, что, в свою очередь, обеспечит привлечение в район высококвалифицированных специалистов. Сейчас компания уже вкладывается в обучение сотрудников, которые, повышая квалификацию, смогут всегда найти работу на таком растущем в России рынке, как мясопереработка.

Также «Русагро-Приморье» уже сделало заказ на обучение специалистов в Уссурийском агропромышленном колледже. Завершив обучение, приморские ребята получат возможность в будущем работать на ведущем сельскохозяйственном предприятии Дальнего Востока.

– На протяжении семи лет компания «Русагро» находится на территории Приморья, начиная с выбора места, определения направлений деятельности и заключения соглашения. Сегодня она располагает 90 тысячами гектаров посевных земель, собственными складскими площадками, комбикормовым заводом, переработкой. Рассчитываем, что следующим этапом компания начнет строить жилье. «Русагро» стала драйвером развития сельского хозяйства и этого района, вырос уровень зарплат на селе, – поделился министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц.

Комплекс по производству комбикормов мощностью до 450 тысяч тонн в год. Фото: предоставлено «Русагро-Приморье».

Звезды не меркнут

В декабре высокие заслуги «Русагро» отметили в Москве. На церемонии награждения специальной общественно-деловой премией «Звезда Дальнего Востока» группа компаний получила диплом в номинации «Лучший работодатель».

Жюри оценивало участников номинации по нескольким критериям: вклад компании в развитие человеческого капитала, реализация образовательных программ совместно с учебными заведениями края, мероприятия по привлечение работников из других регионов, в том числе с использованием мер государственной поддержки, программы социальной ответственности.

Элеваторы агрохолдинга рассчитаны на единовременное хранение более 320 тысяч тонн зерновых. Фото: предоставлено «Русагро-Приморье».

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