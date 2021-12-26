До первого большегруза: огромная трещина на Рудневском мосту во Владивостоке напугала автомобилистов

Трещина на Рудневском мосту выглядит угрожающе. Фото: dps_vl

Огромная трещину заметили автомобилисты на Рудневском мосту во Владивостоке. В соцсетях гадают, что на этот раз придумают чиновники, чтобы спасти аварийное сооружение.

Фотография разлома на сооружении появились в Instagram dps_vl. На фото видно, что внушительной толщины трещина образовалась по всей ширине дорожного полотна моста.

В мэрии Владивостока сообщили, что на место выехали специалисты для осмотра конструкции.

Обновление 14.40. Как уточнили в мэрии, на месте работают вице-мэр Николай Зайцев и специалисты управления дорог и благоустройства.

По словам специалистов, из-за аномально холодной погоды деформационные швы моста разошлись. Движение пока открыто, но окончательный план действий будет известен позже. После того как свое экспертное заключение дадут специалисты - мостостроители.

Тем временем в соцсетях активно обсуждают дальнейшую судьбу многострадального моста и иронизируют по поводу предстоящего ремонта разлома.

"Сейчас закажут комплексное обследование за 59 млн рублей, выяснится, что достаточно замазать цементом и на этом все".

"Ждем заплутавшего большегруза и эпичное крушение", - пишут горожане.