Медведь-шатун напал на человека на кладбище в приморском поселке Преображение

Напавшего на человека медведя уже ищут инспекторы охотнадзора Фото: Милана СОКОЛ

В поселке Преображение Лазовского района Приморья медведь напал на пожилого мужчину. Столкновение с хищником произошло в районе обеда, 26 декабря, на поселковом кладбище.

Как рассказали в администрации Лазовского района, нападение хищника на человека произошло сегодня, 26 декабря, примерно в 11 часов утра. Мужчина сумел вырваться из лап хищника и самостоятельно выйти на дорогу, где его заметили проезжавшие мимо автомобилисты. Они вызвали скорую и пострадавшего увезли в больницу.

О его состоянии на данный момент ничего не известно.

О произошедшем сообщили в службу охотничьего надзора, инспекторы уже работают на месте.