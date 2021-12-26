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Происшествия26 декабря 2021 6:30

Медведь-шатун напал на человека на кладбище в приморском поселке Преображение

Пострадавший сумел вырваться из лап хищника и выйти на дорогу
Владимир СЕМЕНОВ
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Напавшего на человека медведя уже ищут инспекторы охотнадзора

Напавшего на человека медведя уже ищут инспекторы охотнадзора

Фото: Милана СОКОЛ

В поселке Преображение Лазовского района Приморья медведь напал на пожилого мужчину. Столкновение с хищником произошло в районе обеда, 26 декабря, на поселковом кладбище.

Как рассказали в администрации Лазовского района, нападение хищника на человека произошло сегодня, 26 декабря, примерно в 11 часов утра. Мужчина сумел вырваться из лап хищника и самостоятельно выйти на дорогу, где его заметили проезжавшие мимо автомобилисты. Они вызвали скорую и пострадавшего увезли в больницу.

О его состоянии на данный момент ничего не известно.

О произошедшем сообщили в службу охотничьего надзора, инспекторы уже работают на месте.

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