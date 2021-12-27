«Чудо, что не замерз»: камчатские спасатели вызволили из снежного плена заблудившегося туриста

На Камчатке из-за плохой погоды компания потеряла своего товарища. Фото: instagram,com/kamchatka_rescue_

На Камчатке спасатели помогли снегоходчику, заблудившемуся в районе Авачинского вулкана. Поздним вечером 26 декабря в МЧС Камчатки поступил тревожный звонок. Спасателям рассказали, что около полудня семь товарищей отправились в сторону Петропавловска с туристической базы, и по пути пропал снегоходчик. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Камчатки.

Туристическая база, от которой шла компания, располагается на высоте 870 метров у подножья Авачинского вулкана. Шесть человек шли пешком, а седьмой вез вещи на снегоходе. За пределами видимости мужчина останавливался и дожидался группу. Когда погода резко ухудшилась, путешественники пошли назад, но в какой-то момент обнаружили, что не хватает снегоходчика. На базе его не оказалось, найти какие-либо следы с помощью гусеничного автомобиля также не удалось. Поэтому туристы обратились к спасателям.

На помощь пропавшему отправился поисково-спасательный отряд КГКУ «ЦОД». Нулевая видимость мешала спасателям изучить место, где предположительно мог находиться мужчина. Обследовали пойму Сухого ручья и около 15 километров Авачинского вулкана.

Ближе к полуночи поиски приостановили, а утром 27 декабря работы продолжили и в течение часа туриста нашли.

- Как выяснилось, его снегоход застрял в снегу, и он, оставив технику, пошёл к туристической базе пешком, но заблудился. Чудо, что в такую метель мужчина не замёрз. Его спасла специальная экипировка, защищающая от ветра и влаги. Мы доставили его на базу, напоили чаем и отогрели. Сегодня в России празднуется День спасателя и, безусловно, был сделан самый лучший подарок нам — это удачная спасательная операция и спасённый человек, - рассказал старший группы, спасатель первого класса поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» Игорь Сестеров.

Также спасатель напомнил о правилах безопасности во время туристических походов и о том, какие предметы необходимо взять с собой. Перед походом следует изучить рельеф местности, узнать о туристических базах или других местах, где можно переждать непогоду. Для дальних поездок лучше взять GPS-навигатор или спутниковый телефон. Также необходимо взять с собой лопату, компас, спички, фонарик, набор для оказания первой помощи и теплую одежду.

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