В Приморье историю мистического самолета, вокруг которого байки ходили 70 лет, раскрыли

Одна из частей Ли-2, которую удалось обнаружить. Фото: АвиаПоиск ДВФО

Авиапоиск "ДВФО" завершил работы, которые длились почти 14 лет. Совместно со Следственным Комитетом Приморья организации удалось разгадать тайну самолета Ли-2, упавшего на самую вершину Лысой горы (1241 метр) в Приморье. Все произошло у села Новая Москва, Шкотовский район. Стоит отметить, вокруг самолета ходили байки больше полувека: поговаривали, что на нем перевозили высокие чины, другие говорили, что деньги. Таинственность месту добавлял крест - его неизвестные установили на вершине очень давно.

Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток", история менее запутана, чем кажется - практически весь путь самолета "АвиаПоиску" удалось отследить. Самолет взлетел с военного аэродрома Унаши в Приморье (сейчас он, конечно, заброшен) больше семидесяти лет назад - 17 октября 1951 года - и потерпел чудовищное крушение из-за облачности. "Врезавшись" в вершину горы, судно загорелось.

- В составе пяти кораблей Ли-2 этот борт выполнял задачу по переброске технического состава и имущества 537-го ШАП 54-й ВА на аэродром Покровка, где проводились общевойсковые учения 5-й Армии. На борту были 6 членов экипажа и 21 пассажир. Через 20 минут после взлёта самолёт, идя в плотной облачности, в прямолинейном полёте врезался под вершину горы Лысой, разрушился и полностью сгорел. Весь экипаж и 4 человека из числа пассажиров-военнослужащих погибли, одного человека после катастрофы найти не удалось из-за сильного пожара и разрушения конструкций. 17 раненых и выживших были доставлены в Шкотовский военный госпиталь, - уточнили в организации.

Работы проводились в первую очередь для того, чтобы установить погибших: для них на месте катастрофы организация установит памятную доску и почтит память экипажа.

Командир корабля гвардейской части. Фото: АвиаПоиск ДВФО

На судне находились командир корабля Носов Владимир, помощник Кузнецов Василий, штурман Сырников Александр, авиационный техник Ежов Андрей, стрелок-радист Тураносов Матвей, авиационный механик Соколовский Николай.

Найденные значки экипажа. Фото: АвиаПоиск ДВФО

Погибли также капитан техслужбы Алексейчук Иосиф, старший сержант Исупов Владимир, сержант Шурухин Анатолий, сержант Тукбаев Тимирбулат.

Месяцем ранее организация завершила масштабные 45-дневные раскопки - на месте упавшего Ту-4 провели торжественно-траурную церемонию.

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