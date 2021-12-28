Планы выполнены: горняки компании Приморскуголь успешно завершают 2021 год

Уходящий год для приморских горняков выдался успешным. Фото: предоставлено ООО «Приморскуголь»

Уходящий год для приморских горняков выдался успешным. Благодаря напряженной работе и слаженным действиям всего коллектива предприятия, входящие в состав ООО «Приморскуголь», досрочно выполнили все поставленные перед ними производственные планы. В юбилейный год 20-летия АО «СУЭК» угледобытчики ввели в работу новую технику, модернизировали производственные активы, а также установили мировой рекорд производительности. О главных достижениях ведущего угледобывающего предприятия Приморского края – в итогах 2021 года «Комсомольской правды – Владивосток».

ЦИФРЫ ГОДА

Все предприятия, входящие в состав ООО «Приморскуголь», выполнили поставленные перед ними планы. Разрезоуправление «Новошахтинское» в конце декабря отгрузило потребителям 3,5 миллиона тонн бурых углей, Шахтопроходческое управление «Восточное» выполнило годовой план по проходке в третьем квартале 2021 года, а коллектив Артемовского ремонтно-монтажного управления свою годовую программу выполнил в ноябре.

– Такие результаты базируются, прежде всего, на опыте и мастерстве нашего коллектива, умеющего технически грамотно построить свою работу, а также максимально эффективно использовать производственные ресурсы, – подчеркнул исполнительный директор ООО «Приморскуголь» Геннадий Слободенюк.

Руководство высоко оценивает труд работников предприятия. Фото: предоставлено ООО «Приморскуголь»

МИРОВОЙ РЕКОРД

Коллектив бригады экскаватора Komatsu PC3000 № 9 разрезоуправления «Новошахтинское» достиг мирового рекорда. За июнь 2021 года производительность 15-кубового экскаватора составила 823 тысячи кубических метров горной массы. Компания-производитель тяжелой техники официально подтвердила, что такой показатель является наивысшим достижением для экскаватора данного класса.

Как отметил директор предприятия Юрий Васильев, мировой рекорд, поставленный приморскими горняками – это достижение всего коллектива.

– Большая благодарность, в первую очередь, экипажу экскаватора Komatsu PC3000, который возглавляет бригадир Сергей Осавлюк. Ваша бригада – образец профессионализма и ответственного отношения к делу. Хочу отметить, что огромные усилия к установлению рекорда приложили водители БелАЗов, машинисты бульдозеров, автогрейдеров, специалисты механической службы, руководители участков, а одним из главных вдохновителей этого рекорда я считаю заместителя директора разрезоуправления по производству Иннокентия Шестакова. Хотелось бы вас всех от души поздравить с мировым достижением и поблагодарить за ваш нелегкий труд! – отметил директор разрезоуправления «Новошахтинское».

В этом году удалось достичь нового мирового рекорда. Фото: предоставлено ООО «Приморскуголь»

18 ЛЕТ ВМЕСТЕ

Коллектив компании Приморскуголь на протяжении всего 2021 года торжественно отмечал 20-летний юбилей лидера угольной отрасли России – АО «СУЭК».

В состав СУЭК Андрея Мельниченко приморские предприятия вошли в 2003 году. В сферу ответственности лидирующего российского угольного предприятия в Приморском крае входит ООО «Приморскуголь», в составе которого разрезоуправление «Новошахтинское» и производственная единица Артемовское ремонтно-монтажное управление, а также филиал – Шахтопроходческое управление «Восточное». Кроме того, с 2020 года в СУЭК входит Лучегорский угольный разрез в Приморье.

Отметим, что с приходом СУЭК приморские предприятия, построенные десятилетия назад, переживают новое рождение. Проводится мощное техническое обновление производственных активов.

ПЛАНОМЕРНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ АКТИВОВ

Благодаря вхождению в состав АО «СУЭК» на предприятии все эти годы стабильно модернизируется производственный комплекс. Так, в 2021 году инвестиционная программа Сибирской угольной энергетической компании для предприятий ООО «Приморскуголь» составила 682 миллиона рублей.

Текущий год также стал значимым в аспекте производственной модернизации: приморские горняки ввели в эксплуатацию новые энергетические мощности на разрезе «Павловский №2».

Построена и работает новая линия электропередач напряжением 35 кВ. Также в строй запущена новая электроподстанция напряжением 35/6 кВ, оборудование для которой было закуплено в рамках инвестиционной программы АО «СУЭК».

В июле в РУ «Новошахтинское» был запущен технологический комплекс на станции «Центральная». А в сентябре в эксплуатацию введен современный топливно-заправочный пункт. Стабильный запас дизельного топлива, возможность оперативной проверки его качества, экологическая и пожарная безопасность объекта – все эти преимущества уже ощущают в повседневной работе горняки.

Угледобытчики ввели в работу новую технику, благодаря которой они смогут улучшить свои результаты. Фото: предоставлено ООО «Приморскуголь»

ПОЛУЧЕНИЕ НОВОЙ ТЕХНИКИ

Новая высокопроизводительная спецтехника поступила в распоряжение горняков разрезоуправления «Новошахтинское» и Лучегорского угольного разреза в первой половине текущего года. Три карьерных самосвала БелАЗ-75131 грузоподъемностью 130 тонн получены в рамках инвестиционной программы АО «СУЭК».

Два автомобиля приступили к работе в РУ «Новошахтинское», один самосвал введен в эксплуатацию в АО «ЛУР». БелАЗы эксплуатируются на подготовке запасов, транспортировке вскрыши и добытого угля.

Каждый из БелАЗов позволит вывозить 1 миллион 200 тысяч тонн горной массы в год, вместо 1 миллиона тонн в год, вывозимых выведенными из эксплуатации машинами. Экипаж карьерного самосвала состоит из четырех человек. Все водители, которым доверяется новая техника – профессионалы, у которых отсутствуют нарушения трудовой и производственной дисциплины. Кроме того, в разрезоуправлении «Новошахтинском» переподготовка водителей БелАЗов происходит непосредственно на базе предприятия.

Выведенные в РУ «Новошахтинском» из работы самосвалы, которые эксплуатировались 11 лет, переоборудовали в поливооросительные машины и также задействовали на угольном разрезе.

А в конце нынешнего года и в начале следующего для Лучегорского угольного разреза также осуществляется крупная поставка тяжелой высокопроизводительной техники: автосамосвалов БелАЗ, экскаваторов и бульдозеров.

ВРЕМЯ ДЛЯ РАБОТЫ

Не забывают в компании Приморскуголь и о мероприятиях социальной направленности. Нынешним летом в Приморском крае состоялся сезон трудовых отрядов СУЭК. Подростки из горняцких поселков – Новошахтинского и Липовцев благоустраивали общественные территории, участвовали в волонтерских программах, официально зарабатывая свои первые деньги. В этом году к трудовому десанту впервые присоединились ребята из Лучегорска. Напомним, что в 2020-ом в состав СУЭК вошли крупные предприятия угольной и энергетической отрасли края – Лучегорский угольный разрез и Приморская ГРЭС.

В Новошахтинском участники трудовых отрядов поработали в две смены – в июне и в июле. Ребята, в частности, занимались благоустройством территории местного парка и сквера. В Лучегорске подростки облагородили местную спортивную площадку. В Липовцах также проведена большая работа по благоустройству общественных территорий. Отметим, что все участники трудовых отрядов СУЭК, а в Приморье их 125, официально оформляются на работу в соответствии с трудовым кодексом РФ и получают заработную плату.

Трудоустройство детей на время летних каникул стало возможным благодаря совместной работе фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ» и ООО «Приморскуголь», администраций Новошахтинского, Липовецкого и Лучегорского городских поселений, Центров занятости населения Михайловского и Октябрьского районов, а также местных школ в Лучегорске.

Сотрудники находят время и для работы, и для отдыха. Фото: предоставлено ООО «Приморскуголь»

И ВРЕМЯ ДЛЯ ОТДЫХА

Дети – это наше будущее, именно поэтому в Приморскугле большое внимание уделяют поддержке подрастающего поколения. Так, нынешним летом в оздоровительном лагере «Юность», который находится на балансе предприятия, восстановили силы более 200 детей сотрудников Приморскугля.

Для ребят в детском лагере проводилась разнообразная и насыщенная программа. Помимо спортивных тренировок, для развития творческих способностей вожатыми организованы различные конкурсы, викторины, мастер-классы и интересные мероприятия. А закачивались насыщенные дни отдыха заводной дискотекой или лиричным «огоньком». Нынешнем летом в лагере было организовано пять смен.

Детский загородный оздоровительный лагерь «Юность», находящийся на балансе ООО «Приморскуголь» – любимое место отдыха детей дальневосточников. Он расположен в одном из живописнейших мест приморского побережья – в районе бухты Муравьиная Уссурийского залива. В лагере есть все условия для активного и полноценного отдыха: чистый морской воздух, хвойный лес, природная вода из автономной скважины, уютные корпуса с большими террасами, пятиразовое питание, имеется собственный галечный пляж.

В Приморскугле большое внимание уделяют поддержке подрастающего поколения. Фото: предоставлено ООО «Приморскуголь»

Коллектив ООО «Приморскуголь» поздравляет всех жителей Приморского края, наших коллег из других регионов России и зарубежья с Новым годом. Желаем Вам тепла и уюта в наступающем 2022 году!

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