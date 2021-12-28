Растаможка после разморозки: тонны машин в ледяной глазури прибыли во Владивосток

Ледяная корка от сантиметра до 10 сантиметров. Фото: svodka25

Приморцы взбудоражены появлением в порту сухогруза, фотографии которого облетели Сеть. Партия подержаных японских иномарок на кадрах была полностью покрыта ледяным панцирем: казалось, будто это кадр морехода-географа. Все оказалось правдой: накануне, 27 декабря, сухогруз Sun Rio привез в порт Владивостока тонны свежемороженных машин.

Об этом "Комсомольской правде - Владивосток" стало известно из соцсетей. Опубликованные кадры вызывают интерес и страх одновременно: автомобилисты уверяют, что это замедлит растаможку и временное хранение автомобилей.

Обледенение произошло из-за аномально низких температур в акваториях Японского моря. Иронично, к слову, что в обледеневшей соленой глазури во Владивосток приехал именно Sun Rio ("Солнечный Рио"), который ходит под панамским флагом (страной субэкваториального пояса). Вся палуба и надстройки судна во льду. В общем, "северной" комплектации.

Где бы не публиковали фотографии - споры. Автомобилисты не устают дискуссировать о вреде соли и льда для лакокрасного покрытия и других компонентов машины. Подключились и опытные моряки, которые говорят, что в обледенении машин - ничего удивительно: мол, бывало такое, и не раз.

Согласно открытым данным, Sun Rio спущен на воду в 1991 году, его длина 131 метр, а ширина - 20. Частое направление судна - Владивосток-Пусан (Южная Корея).

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