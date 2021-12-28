Во Владивостоке вышедший из ремонта паром потерял ход посреди моря перед островом Попова

По предварительной информации судно заглохло из-за замерзшего топлива. Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

Мэр Владивостока Константин Шестаков 28 декабря поручил выяснить, почему судно «Босфор Восточный» было заправлено переохлажденным топливом, и проверить, находился ли капитан парома в состоянии опьянения во время рейса.

Минувшей ночью, 27 декабря, в проливе Старка потерял ход паром «Босфор Восточный», на борту которого находились пассажиры. Об этом сообщили пользователи социальных сетей. По словам приморцев, судно вышло из Владивостока до острова Попова в 20:00 и за десять минут до пункта назначения заглохло.

- Помогите островитянам. Жители Владивостока - в безвыходном положении. Электричество отключили. На борту 50 человек. Плюс экипаж сомнительной кондиции, - пишут пассажиры.

В пресс-службе администрации Владивостока сообщили, что спасать экипаж и пассажиров выдвинулось судно «Капитан Балашов», которое должно было приплыть к «Босфору Восточному» через полтора часа. Также рассказали, по какой причине судно заглохло.

- По словам капитана, машина заглохла из-за переохлажденного дизельного топлива.

Примерно к 01:12 в ведомстве отметили, что электричество на борту есть, а экипаж пытался запустить двигатели – переливал замерзшее топливо из верхних баков в нижние. В 01:18 первый двигатель заработал, и началась очистка второго.

В 02:00 пресс-служба администрации города сообщила, что «Босфор Восточный» пришвартовался на Попове, пассажиров ожидал автобус.

Как отметила пресс-служба мэрии, «Босфор Восточный» отправился на рейс после ежегодного планового ремонта. Пока паром находился в ремонте, до острова Попова людей перевозил теплоход «Лотос», а из-за льда, образовавшегося на море и осложнившего движение, этим занималось судно на воздушной подушке «Влад регул». Грузы и автомобили перевозила коммерческая баржа, которая из-за поломки временно не работает.

«Комсомольская правда – Владивосток» связалась с пресс-службой администрации и транспортной прокуратуры, чтобы узнать точное количество пассажиров, сколько по времени судно находилось в неисправном состоянии и будет ли прокуратура проводить проверку. Ведомства обещали дать комментарии в ближайшее время.

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