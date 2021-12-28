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Владивосток28 декабря 2021 4:01

Синоптики в Приморье расстроили прогнозом о лютых морозах на новогодние каникулы

Борис Кубай сообщил, что погода с 1 по 10 января в Приморье может ощущаться как -40°С
Ростислав САХАЛИНОВ
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Морозы окончательно окрепнут в Новый год, 31 октября

Морозы окончательно окрепнут в Новый год, 31 октября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморском крае устаканился зимний характер погоды. Циркуляция воздуха теперь будет проходить иначе, это началось еще 22 декабря. Фронтальные зоны в крае перемещаются с севера на юг, сопровождаясь арктическим холодом, рассказал глава Примгидромета Борис Кубай.

Периоды потепления, стало известно "Комсомольской правде - Владисток", стали реже, и тенденция продолжится. Заморозки будут еще более долгими и ощутимыми. К сожалению, именно первая декада января станет самой холодной.

На протяжении новогодних каникул температура будет ощущаться на севере как -35..-40 градусов на севере и как -25...30 градусов на юге. Небольшой снег ожидают синоптики 2 и 5 января.

Осадков на территории края ждут больше обычного, хотя аномальные морозы и отойдут. Жители опасаются повторения транспортного коллапса, который вызвал в Приморье снег 30 ноября.

Напомним, уточнили и погоду на последнюю неделю перед Новым годом и на 31 декабря. В среду, 29 декабря, пройдет небольшой снег и потепление. Морозы ослабеют до -4..12 градусов в разных районах. В четверг, 30 декабря - холоднее, а в пятницу, 31 декабря, морозы окрепнут перед холодными каникулами. От -12 до -25 градусов.

Во Владивостоке в новогоднюю ночь от -15 до -20 градусов.

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