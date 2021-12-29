Приморский видеограф-путешественник рассказал, что с ним случилось за четыре месяца в путешествии на машине по России

Антон Конобиевский. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Антон Конобиевский за четыре месяца проехал через всю Россию на машине. Крым, Кавказ, Урал, Алтай, Байкал, Камчатка – он побывал практически во всех известных и во многих малопопулярных местах. Итогом путешествия стал полностью авторский фильм. Видео, озвучка, музыка – все создано одним человеком. В эфире радио «Комсомольская правда – Владивосток», в Международный день кино, наш гость рассказал о путешествии и впечатлениях, о своем фильме и работе над ним.

ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ ЗАДУМКА

– Антон, сколько ты проехал, и как вообще родилась идея отправиться в путешествие?

– За все время путешествия я проехал чуть больше, чем 23 тысячи километров. Такой путь дается легче, когда у тебя есть цель. Это было не просто путешествие, я хотел снять фильм. Идея появилась довольно давно, сначала она была в форме: «Было бы неплохо, когда-нибудь проехать через всю Россию». Я умею и люблю снимать плюс люблю путешествовать, поэтому эта идея была мне очень близка. И так получилось, что я был в Сочи – рассматривал этот город, как потенциальное место жительства, даже купил там себе автомобиль Honda Fit, который создан для передвижения по идеальным сочинским дорогам, но не более. Но в итоге я понял, что это не совсем мой город, и я решил вернуться во Владивосток. И тут мне прилетает заказ снять экспедицию на Эльбрусе. Пазл сложился сразу.

Фото: предоставлено Антоном Конобиевским

– Где в России самые хорошие дороги?

– На Западе, потому что там больше денег, наверное. А вот комфортнее всего в плане инфраструктуры передвигаться в Сочи. В основном история по всей России одинаковая. Главные дороги в принципе заасфальтированы, дорожное полотно хорошее, но если тебе нужно съехать в менее доступные места, ты встречаешься с проблемами. И учитывая, что мой автомобиль не совсем подходит для грунтовки, меня эти трудности не обошли стороной.

– Какая судьба у твоего автомобиля?

– Планирую с ним попрощаться, но пока тяжело, не отпускают путешествия. Слишком много мы вместе с ним прошли.

Фото: предоставлено Антоном Конобиевским

– А расскажи, ты сразу продумал весь маршрут, или менял его по ходу поездки?

– Корректировки однозначно были, потому что у меня на маршруте появились еще новые съемки. Но я точно знал, что должен посетить Алтай, Байкал, Чечню, Дагестан, Северный Кавказ – эти регионы были запланированы. А уже конкретные места в них я начинал выбирать, подъезжая к ним, – ночевал в каком-нибудь городе и гуглил тонну информации. Меня, кстати, больше интересовали природные объекты, поэтому я больше по ним передвигался.

– Где жители Дальнего Востока должны побывать хоть раз?

– На первой позиции горный Алтай. Если говорить конкретно по местам, то это долина реки Чулышман, просто неимоверной красоты место. Там грунтовая дорога, «каменные грибы», огромный 160-метровый водопад и ни одного комара. Там же на Алтае – Чуйский тракт, по этой дороге обязательно надо прокатиться. Эльбрус, да и вообще Северный Кавказ – Архыз, Домбай – просто невероятны. При Эльбрусе я бы выделил несколько ущелий, до которых придется пройти пешочком порядка шести километров, но оно того стоит. Самая северная пустыня в мире, Чарские пески, поразила меня, учитывая еще и то, что я там был один и ехал до нее на поезде. По-другому добраться туда нельзя, а после поезда нужно еще и по болоту несколько часов идти, преодолеть несколько бродов. Только тогда ты окажешься там. Южное побережье в Крыму, мне кажется, оно может потягаться с Приморьем, виды там фантастические.

Фото: предоставлено Антоном Конобиевским

ВЫЗОВ И ПИРОГИ

– Что больше всего поразило в путешествии?

– Если говорить о конкретных местах, то их было бесконечное множество, потому что я в принципе впечатлительный. А когда перед тобой открыта вся Россия, и ты сам выбираешь, куда поехать… Как уже сказал, меня очень поразил горный Алтай, там неимоверно красивые пейзажи. Чуйский тракт – просто идеальная дорога с идеальным покрытием, едешь и кайфуешь, и слезы счастья текут по щекам. При восхождении на Эльбрус тоже было очень много эмоций, потому что никогда в жизни я не поднимался на такую высоту. Первый подъем дался совсем нелегко – горная болезнь. На пяти тысячах ты начинаешь понемножку умирать. Но, тем не менее, Эльбрус позволил, и погода позволила, это было очень круто. У меня, кстати, было два похода по восемь дней – это две разные экспедиции, с севера и с юга, две разные съемки.

– Было ли место, где ты сказал «Вау»?

– Мне очень понравился памятник в Волгограде «Родина-мать зовет!». Насколько я знаю сама высокая статуя в мире. Там эмоции переполняют. Настолько масштабное строение находится на Мамаевом Кургане, ты полностью погружаешься в атмосферу.

Фото: предоставлено Антоном Конобиевским

– Были ли во время поездки какие-то открытия для себя?

– Я понял, что могу справиться с такой большой и сильной эмоциональной нагрузкой, когда ты едешь один долгое время. Осознал, что могу себя чем-то развлечь. Понял, что люблю аудиокниги и что держатель для телефона неимоверно полезная штука. Я могу запросто дурачиться и сам с себя ржать. Это на самом деле в таком путешествии неимоверно важный навык. Ты начинаешь вести с собой диалог, абсолютно глупый, и я часто задавал себе в шутку вопрос: «Зачем я все это делаю?». Но я получил дополнительную уверенность, ведь это своеобразный вызов самому себе – проехать через всю Россию.

– Были ли разочарования?

– На самом деле было такое место, которое не оправдало ожиданий, наверное, потому что я родом из Приморья, очень много путешествую, побережье у нас просто красивенное. Я доехал до Байкала, посмотрел на него и, наверное, все-таки ожидал увидеть большее. Это огромное озеро, безусловно, оно прекрасно, но Байкал меня не особо впечатлил. Но в фильме я бы не хотел делиться такими моментами.

Фото: предоставлено Антоном Конобиевским

– Как тебя встречали люди?

– Поразительно сколько людей знают 25 регион. На Западе, например, было очень много вопросов, почему я приехал из Владивостока в Сочи. Шутил, говорил: «Я что, дурак что ли? Я еду обратно во Владивосток». Если говорить о кавказцах, то, на самом деле, они все очень радушные и дружелюбные, предлагали мне помощь в дороге, даже когда я в этой помощи не нуждался. Когда снимал, многие люди спрашивали, зачем направляю на них камеру. Объяснял, что снимаю фильм.

– Антон, а где самая вкусная еда?

– В Северной Осетии я попробовал осетинский пирог, и он просто неимоверно вкусный. Я был в деревушке в горах, женщина испекла мне пирог в печи всего за 120 рублей, и я ел его три дня. Он был просто огромный! Гречка в автономном десятидневном походе на Эльбрусе тоже была вкусной, особенно перед подъемом.

Фото: предоставлено Антоном Конобиевским

ТЕРАБАЙТЫ МАТЕРИАЛОВ

– Когда выйдет твой фильм?

– Выход фильма планируется на 29 декабря. Я прямо перед поездкой утопил коптер за 70 тысяч рублей. История грустная, потому что это просто какая-то техническая ошибка устройства, и она от моих пилотных навыков никак не зависела. По непонятным мне причинам он просто перестал меня слушаться, ударился о скалу и упал в красивую сочинскую речку.

– Какая часть всего отснятого материала попала в фильм?

– В районе одного процента, хронометраж фильма 50 минут. Когда я выезжал, у меня было понимание, как будет выглядеть картина в целом, но я полностью изменил свое представление в середине путешествия. Мне пришла другая идея после второго восхождения на Эльбрус, что-то щелкнуло, что ли. Я захотел сделать полностью авторский продукт, и в принципе это мне по силам. Я запланировал записать озвучку и написать всю музыку: я написал 14 треков к своему фильму. Несмотря на то, что у меня есть музыкальное образование, полноценные треки я до этого не писал, поэтому это была сложная задача. Я собирал весь материал чуть больше, чем три месяца. Первый блок фильма я закончил полтора месяца назад. И вот буквально на той неделе я начал пересматривать и понял, что даже за это время я вырос в озвучке, а значит, какой-то блок могу переписать с другой интонацией. Что я и сделал. Боюсь смотреть все начальные блоки, потому что скоро премьера. А вдруг меня что-то не устроит?

Фото: предоставлено Антоном Конобиевским

– А что с кадрами, которые не вошли в фильм?

– У меня осталось шесть терабайтов видео, многое по ходу работы удалял. Это было обидно и дико тяжело, потому что я снимал в путешествии практически каждый день. Но при монтаже надо отсеивать большое количество крутых кадров. Но у меня они останутся, и у меня уже есть планы выпустить ролики по регионам, кроме полноценного фильма.

– Выйдет фильм. А что дальше?

– В мире столько интересных стран, где-то дороги хуже, где-то лучше. В планах у меня есть одна страна, не хотел бы сейчас ее называть. По температуре она средняя, находится не так далеко от нас, даже можно сказать близко, она граничит с территорией Российской Федерации. После этого путешествия я столкнулся с такой проблемой: что бы ты ни делал в своей жизни, тебе все равно нужно совершенствоваться и каждый раз усложнять задачу. Задача проехать одному через всю Россию была сложной, но я справился. Когда я вернулся, то задал себе вопрос: «Что дальше?». И уже нашел на него ответ.

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