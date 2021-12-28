Летопись добрых дел: В преддверии Нового года Фонд «Восточный Порт» подвел итоги плодотворной работы

Вице-президент Фонда «Восточный Порт» Алексей Болта. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В преддверии Нового года самое время подвести итоги, вспомнить хорошие дела и «немного выдохнуть»: АО «Восточный Порт» завершает подготовку к празднику. О работе Фонда «Восточный Порт» в 2021 году и ценностях волонтерства – в эфире радио «Комсомольская правда – Владивосток» рассказал Алексей Болта, вице-президент Фонда.

– Алексей Викторович, напомните, что стало отправной точкой в создании Фонда «Восточный Порт»? В чем была необходимость?

– В 2018 году для АО «Восточный Порт» встал вопрос о том, что социальную политику нужно пересмотреть, быть ближе в диалоге с людьми, и долгое время не могли найти нужную идею.

Создать некоммерческую организацию подсказал Олег Кожемяко, губернатор Приморья. Это вдохновило жителей Врангеля, они самоорганизовались в инициативную группу. Пришли и сказали: мы готовы помогать, давайте делать.

19 марта 2019 года начал свою работу Фонд «Восточный Порт» – ключевой инструмент для социальной политики АО «Восточный Порт». У Фонда есть попечители: известные и почетные жители Врангеля. Обратиться к нам можно в социальной сети; работает и общественная приемная.

Руководство АО «Восточный Порт» придерживалось позиции, что «людям виднее». Только жители больше всех знают о насущных проблемах. Наша задача – слушать, а главное – слышать.

Вручение именной стипендии лучшим школьникам Врангеля стало доброй традицией. Фото: АО «Восточный Порт».

– Несколько лет подряд Фонд проводит акцию «Неделя добра» – ваши сотрудники и волонтеры посещают с новогодними подарками ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, ветеранов, социальные центры. О каких проблемах, какие пожелания высказывают?

– В этом году мы уже в третий раз проводим новогоднюю акцию «Неделя добра». Когда был основан Фонд «Восточный Порт», мы решили завершить год на приятной ноте – и начали поздравлять больницы, детские сады и дома, с которыми работали, лично. В течение недели наши волонтеры, можно сказать, помогают Деду Морозу.

Наших волонтеров уже знают и ждут – дарят ответные подарки. Например, в прошлом году в центре «Альбатрос» нам преподнесли елочные игрушки, которые дети сделали своими руками.

И главное – даже не подарки, а то, что мы приходим. Замкнутость в таких учреждениях дают дефицит общения. Новые люди там – это всегда событие, чистые искренние детские глаза и куча вопросов – а кто ты, а откуда ты, а кем работаешь, а еще приедешь?

Замечу, что от предыдущих «Недель добра» акция в этом году отличается масштабами. В 2019 году волонтеров можно было пересчитать по пальцам; а сегодня – несколько десятков, даже приходится выбирать.

На свое двухлетие Фонд учредил премию неравнодушным жителям Врангеля. Фото: АО «Восточный Порт».

– Какой из проектов Фонда, на Ваш взгляд, оказался самым резонансным и наиболее востребованным в 2021 году?

– В этом году АО «Восточный Порт» построил во Врангеле очень крутой скейт-парк. Знающие люди говорят, что он один из лучших в Приморье.

А с чего началось? Местные ребята прислали в Фонд обращение. Рассказали свою проблему – они занимаются трюковым спортом (BMX, скейт). Специального места во Врангеле нет, и они вынуждено катаются, где попало. Мы включились в работу: тщательно отбирали поставщика материалов, хотели, чтобы конструкции были надежные. Дети в восторге; скейт-парк – самое посещаемое место во Врангеле.

Волонтеры Фонда приняли активное участие в субботниках и зеленых посадках. Фото: АО «Восточный Порт».

– Практически с самого своего основания – а это уже почти полвека – «Восточный Порт» ставит во главу работы политику социальной ответственности и бережного отношения к природе на производстве. Как с этими принципами работает Фонд?

– Во Врангеле живут наши работники, их семьи и дети, наши ветераны – те, кто все создавал и начинал. У нас работают семьи в четырех поколениях.

Забота о Врангеле – наша социальная миссия, но мы не любим слово «благотворительность». Мы проводим именно системную соцполитику, закрывающую потребности людей: от постройки скейт-парка до покупки ноутбуков школе.

Зачем это нужно «Восточному Порту»? Огромные деньги на «социалку» – тоже инвестиция. От благополучия территории зависит благополучие предприятия. Из среды, которая не удовлетворяет, человек стремится уехать. Поэтому ее и нужно улучшать. «Восточный Порт» платит высокие зарплаты, налоги, вкладывается в инфраструктуру – инвестируя тем самым в свое будущее и будущее региона.

– Когда нам стоит ждать ощутимых изменений, если делается так много хороших дел?

– Можно делать тысячи хороших дел, но все решает сознание людей. Пример. В 2019 году во Врангеле был пустырь, а сейчас – прекрасный сквер, дорожки, спортплощадки построены «Восточным Портом». Не прошло двух лет, как вандалы искалечили сквер: сломали даже детские качели. Пока не щелкнет в голове – будут и дальше крушить…

Волонтеры, с которыми мы убираем парки и сажаем деревья, на собственном опыте понимают, что не надо ничего разрушать.

Работники «Восточного», волонтеры Фонда и жители Врангеля ударно провели седьмой сезон проекта Экомарафон. Фото: АО «Восточный Порт».

– Можно ли уже сейчас говорить о планах работы Фонда на предстоящий 2022 год? Есть какой-то знаковый, большой проект?

– Главный план – продолжить делать Врангель лучше. Есть планы по школам, детсадам, поддержке медицины.

Однако и амбициозный проект есть. Год назад ушел из жизни настоятель Храма Живоначальной Троицы поселка Врангель – Отец Александр. Он входил в наш совет попечителей: мы успели сделать много хороших дел. Около двадцати лет назад Отец Александр решил построить во Врангеле Храм, мечту свою он вместе с нами осуществил.

Но прошло много лет, и храм требует ремонта. В память об Отце Александре, замечательном человеке, этим и займемся в следующем году.

– Чего бы Вы хотели пожелать нашим радиослушателям в канун Нового, 2022 года?

– В Новый год все разом «выдыхают»:ведь за год мы устаем от работы, от бытовых дел, от этой постоянной суеты. Праздника ждут, чтобы набраться сил и побыть с родными. Проводить старый год, вспомнить все хорошее. Желаю всем с новыми силами и хорошим настроением встретить год Тигра. И все у нас получится!

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