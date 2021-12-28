«Дети раздетые, разутые, даже без носков». Многодетная семья из Приморья осталась без крыши над головой накануне Нового года

Прямо перед Новым годом семья осталась без крыши над головой. Фото: Галина Ларина

Ночь 26 декабря семья Лариных не забудет никогда, Галина и ее муж уже уложили детей спать, как вдруг в доме погас свет, а кухню постепенно начал окутывать дым. Пожар начался в соседней квартире и разошелся не на шутку. Все, что успели сделать супруги, это схватить своих троих детей, документы и отогнать машину.

- Сгорело все. У нас не осталось ничего, дети раздетые, разутые, даже носков нет. Вот как спать укладывали в памперсе и футболочке, так и выбежали. Лишь одному сыну успела натянуть комбинезон и шапочку, даже обувь не надела, завернула в плед. Младшую дочку закутала в одеяло. Старший сын сам надел какие-то штаны, набросил куртку на майку и побежал. Мы успели спасти только документы, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Галина Ларина.

Прямо перед Новым годом семья осталась без крыши над головой, администрация города выделила Лариным временное жилье – комнату в общежитии. Но по словам Галины, остаться с тремя маленькими детьми они там не могут, слишком холодно, нет даже обогревателя. Поэтому они сейчас остановились в однокомнатной квартире у мамы.

- Дом был признан аварийным в 2017 году в действующий этап переселения он не попадает. Скорее всего, программа по переселению будет принята только в 2023 году. Пострадала не только эта семья, в помощи нуждаются и другие жильцы. Дом восстановлению не подлежит, 10 людям предоставлено маневренное жилье, это комнаты в благоустроенных общежитиях. Будем искать квартиры в освобождающемся фонде – вторичное жилье, потому что понимаем, что столько ждать люди не могут. Делаем все возможное, - прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе администрации Уссурийска.

Семье помогают волонтеры и добрые люди, которые узнали об их ситуации. Высылают теплые вещи, поддерживают финансово, предлагают кроватки для детей, но пара пока не может все принять, некуда ставить. Комнату в общежитии супруги планируют утеплять, думают, как быть дальше. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Помочь семье можно по следующим реквизитам:

2202201545220390 Ларина Галина Андреевна

Номер привязан к карте 89247272747

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