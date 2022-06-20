На Дальнем Востоке оценили уровень бедности

Три региона Дальнего Востока попали в ТОП-10 по уровню доходов населения. Фото: Олег ЗОЛОТО

В России составили рейтинг субъектов страны, где отметили благосостояние населения. В десятку лидеров вошли сразу три дальневосточных региона – Чукотский автономный округ, Магаданская и Сахалинская области.

РИА Новости исследовала доходы россиян, и в лидерах списка оказались Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа, а также Москва. Благосостояние населения является одним из приоритетов государства. В последние годы, по оценкам специалистов, зарплаты растут как в номинальном, так и в реальном измерении, а для многих социально незащищенных слоев населения расширены программы материальной поддержки.

Благосостояние в регионах ДВ

Среди самых благополучных по доходам населения субъектов Дальнего Востока оказались: Чукотский автономный округ, Магаданская и Сахалинская области. К слову, все они попали и в ТОП-10 всероссийского рейтинга, заняв 4, 5 и 6-е места соответственно.

А что же другие регионы?

Камчатский край – 15 место;

Республика Саха (Якутия) – 17 место;

Хабаровский край – 19 место;

Приморский край – 22 место;

Амурская область – 23 место;

...

Еврейская автономная область – 71 место общего списка рейтинга по доходам населения.

Составители рейтинга поясняют, что это позволяет учесть различный масштаб цен в разных регионах. Дополнительным показателем является доля населения, живущего за чертой бедности. Медианные доходы, которые использованы в расчетах, оцениваются на основе показателей за 12 месяцев — с 1 апреля 2021 года по 1 апреля 2022 года. Предполагалось, что население за чертой бедности имеет среднедушевые денежные доходы ниже официальной границы бедности.

Самые бедные субъекты

Регионами с самыми низкими доходами населения оказалась Тува и Ингушетия. Аналитики предполагают, что в ближайший год вряд ли стоит ожидать позитивных тенденций, связанных с ростом доходов и сокращением бедности. По ряду оценок, в 2022 году российская экономика покажет спад ВВП, соответственно, доходы населения будут также снижаться в реальном выражении. Возобновление реального роста доходов стоит ожидать не ранее 2023 года, говорят эксперты.

Как считали рейтинг

Конкретные цифры показывают, что среднероссийский уровень соотношения доходов населения и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2022 году вырос относительно показателей прошлого года. Однако, учитывая заметный негативный эффект пандемии, в 2020 году уровень доходов уступил результату 2019 года.

Еще одним важным показателем, характеризующим материальное положение населения, является уровень бедности. По итогам 2021 года за чертой бедности проживало 11% россиян, или 16,1 миллиона человек. Для сравнения, наименьшая доля бедных в современной истории России была зафиксирована в 2012 году, когда она составила 10,8%, или 15,5 миллиона человек, а если сравнивать с ситуацией 2000 года, то на сегодняшний день количество бедных людей в России уменьшилось в 2,5 раза.

При этом разница в региональном разрезе остается достаточно высокой. Согласно данным официальной статистики, разница в уровне средних и медианных доходов у «богатых» и «бедных» регионов составляет порядка трех-четырех раз. Таким образом, проблема материальной обеспеченности и бедности в различных регионах ощущается по-разному.

Для выявления межрегиональных различий эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов РФ по доходам населения. В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы России, выступает отношение средних медианных доходов на душу населения региона за месяц к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте РФ за 12 месяцев (с 1 апреля 2021 года по 1 апреля 2022 года).

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.