Экстремальные зоны и сборная на чемпионат России: как развивается новый олимпийский вид спорта в Приморье

Уже 25-26 июня в Артеме пройдут Первенство и Чемпионат Приморского края. Фото: Андрей АБРАМОВ

Дека, колеса, подвески и кеды – эти вещи неизменные атрибуты скейтеров. Кто однажды пробовал кататься на доске, уже знает, что без ссадин и синяков в этом виде спорта не обойтись. Зрелищные трюки, минимализм и желание учиться – за эти качества уже олимпийский вид состязаний любят молодые экстремалы и те, кому нравится динамика и адреналин. Именно о них и пойдет речь, ведь на календаре 21 июня – День скейтбординга.

Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» связалась с Федерацией скейтбординга Приморского края. Вместе с генеральным директором ФСПК Дмитрием Никитиным мы узнали, как обстоят дела у этого по-своему свежего и развивающегося вида спорта в регионе.

По словам руководителя организации, в столице Приморья скейтбординг очень активно растет. В этом году правительство края и мэрия Владивостока выделили субсидию на строительство новых скейт-площадок.

– Цель на этот год – открыть во Владивостоке четыре экстремальные зоны, три из них уже сданы. В Трудовом мы построили рампу со спайн-трансфером, во Владивостоке на Аллилуева, 5, запустили мини-рампу с пулом, на Олега Кошевого, 26, – бетонную площадку с лего-фигурами. Четвертая локация появится в конце августа на набережной Спортивной гавани, в районе общественного пространства «Семь сопок», – отметил Дмитрий Никитин.

Качество и строительство новых площадок в Приморье контролирует Федерация скейтбординга России. Они создаются по новому принципу – мировым стандартам. Президент ФСР Илья Вдовиит посетил открытие одной из зон в прошлом году. Он приехал, чтобы обсудить развитие скейтбординга и серфинга на Дальнем Востоке, встретился с губернатором края Олегом Кожемяко и заключил договор с региональным Минспорта.

Дмитрий Никитин отметил, что уже 25-26 июня в Артеме пройдут Первенство и Чемпионат Приморского края. Первые соревнования состоятся для юниоров до 18 лет, а в чемпионате смогут принять участие мужчины и женщины. Также глава ФСПК анонсировал крупное событие сентября – Чемпионат ДФО с райдерами из других регионов (ожидается, что он пройдет на ВЭФ). Закроет летний сезон Кубок Приморья, который пройдет октябре.

– На данный момент по результатам прошлогодних соревнований у нас сформирована сборная Приморского края, которую мы планируем отправить на Чемпионат России в дисциплине «улица». Он, предположительно, пройдет в конце сентября, точное местоположение уже уточняется, – подчеркнул собеседник.

Также по словам Дмитрия Никитина, в Приморье часто проходят тренировки на различных скейт-парках, опытные спортсмены показывают всем желающим, как сделать олли, кикфлип и другие трюки.

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