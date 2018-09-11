2018-09-11T03:55:56+03:00
Происшествия

Коммерсантов заставили поднять своё добро со дна залива Петра Великого

Судно должно быть поднято в течение месяца с момента вступления решения суда в силу
Игорь Сорокин
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фото - Nautic Expoфото - Nautic Expo
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Суд удовлетворил требования приморского транспортного прокурора о подъеме затонувшего плавучего понтона.

Установлено, что в нарушение Водного кодекса АО «МСК «Востоктранссервис» допустило затопление в бухте Диомид залива Петра Великого.

Чтобы не допустить экологического ущерба, приморский транспортный прокурор направил иск о понуждении владельца к подъему затонувшего плавучего понтона.

Первореченский суд Владивостока удовлетворил требования прокурора: судно должно быть поднято в течение месяца с момента вступления решения суда в силу.

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