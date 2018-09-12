Военный из Уссурийска подорвался на мине в первый же день учений "Восток-2018"

12 Сент. 01:57 2018-09-12T01:59:21+03:00

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Сержанту из Уссурийска на учениях "Восток-2018" разорвало руку, сообщает "Комсомолка" со ссылкой на Vl.ru. По информации источника портала, 11 сентября в районе полигона Бамбурово в Хасанском районе военный пытался обезвредить имитационную растяжку, когда произошёл взрыв. В результате происшествия мужчине разорвало кисть, а также повредило лицо, пострадала нижняя губа. Проводится проверка.

Напомним, учения "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана под руководством министра обороны генерала армии Сергея Шойгу. В манёврах примут участие почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов к российским военным присоединятся коллеги из Китая и Монголии.