Грядущие выходные встретят приморцев небольшим дождём, за которым появится солнце

12 Сент. 08:21 2018-09-12T08:22:17+03:00

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В ближайшие выходные в Приморском крае погода ожидается неустойчивой. В ночь на субботу над краем ещё сохранится антициклональное поле. Осадков не ожидается. Значения ночных температур в пределах +12…+19 °С, на востоке +4…+11 °С. Днём синоптическая ситуация изменится. Атмосферное давление над краем начнёт падать.

Днём в субботу и в ночь на воскресенье над территорией Приморья будут смещаться атмосферные фронты и вызовут небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах не исключены ливни. Минимальные значения температур составят +7…+14 °С, на юге до +18 °С. Максимальные +15…+22 °С, на востоке края, где дожди пойдут позже, воздух прогреется до +26 °С. В воскресенье погода наладится, фронты покинут край, осадки на большей территории прекратятся, и прояснит, лишь на северо-востоке ещё возможен небольшой дождь. В дневные часы при прояснениях воздух прогреется до +20…+25 °С, на северо-востоке прохладнее на 2–3 градуса.

Во Владивостоке в субботу будет преимущественно облачно, к концу дня есть вероятность небольшого дождя. Свежий южный ветер. Максимальная температура воздуха ожидается +19…+21 °С. В ночь на воскресенье дождь сохранится, и его интенсивность немного увеличится. Усилится северо-западный ветер. Ночью столбики термометров опустятся до +14…+16 °С. Днём в воскресенье погода улучшится, осадков не ожидается, выглянет солнце. Максимальная температура воздуха немного повысится. В целом погода будет благоприятной для активного отдыха на свежем воздухе. Желающие могут продолжить купальный сезон. По состоянию на 12 сентября температура воды в заливе Посьета +20 °С, в бухте Находка +16 °С, в Амурском заливе +20 °С.