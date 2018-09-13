Владимир Путин сделал четыре важных заявления во Владивостоке

13 Сент. 03:04 2018-09-13T03:04:31+03:00

Самое громкое и беспрецедентное по своему значению не только для развития Приморья и Дальнего Востока, но также региона Северо-Восточной Азии и всего мира в целом заявление связано с заключением мирного договора между Россией и Японией

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Пленарное заседание четвертого Восточного экономического форума состоялось в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский в среду, 12 сентября. Дискуссия в этом году прошла под девизом «Дальний Восток: расширяя границы возможностей». Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления сделал четыре важных заявления, связанных с созданием максимально комфортных и выгодных условий для устойчивого развития макрорегиона. В мероприятии принял участие врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

Так, самое громкое и беспрецедентное по своему значению не только для развития Приморья и Дальнего Востока, но также региона Северо-Восточной Азии и всего мира в целом заявление связано с заключением мирного договора между Россией и Японией. Президент России предложил установить мир уже до конца этого года без предварительных условий по решению спорных вопросов, возникших по результатам Второй мировой войны. Предложение стало ответом на речь Премьер-министра Японии Синдзо Абэ, в которой глава Страны восходящего солнца обозначил важность заключения дружественного соглашения для жизни будущих поколений и стремление стран к достижению мира.

Еще одно заявление Владимира Путина касалось дальнейших шагов руководства страны в направлении приоритетного развития Дальнего Востока. Глава государства озвучил решение о том, что в России будет создана специальная Национальная программа, направленная на кардинальное улучшение жизни дальневосточников. Документ объединит мероприятия всех действующих национальных проектов и госпрограмм, учтет стратегию развития всех дальневосточных регионов. Ключевыми направлениями программы должны стать такие сферы, как качественное жилье и услуги ЖКХ, транспортная доступность, связанность Дальнего Востока со всей Россией, здравоохранение, культура и возможности для занятий спортом. Результатом реализации стратегии станут предметные изменения в перечисленных сферах.

Следующее важное заявление связано с развитием острова Русский. Владимир Путин поручил Правительству проработать специальный статус этой территории, где можно будет реализовывать самые современные и передовые проекты не только в стране, но и на мировом уровне. Основой кластера станет Дальневосточный федеральный университет, где будет создан крупный научно-образовательный центр мирового уровня. В него войдут, в том числе, современный технопарк и уникальная научно-исследовательская установка класса «мегасайенс» для решения принципиально новых фундаментальных и прикладных задач в области фармацевтики, материаловедении и других областях. Также на острове планируется создание центра цифрового развития по нескольким направлениям. Среди них — разработка программного обеспечения, технологии хранения и передачи «больших данных», кибербезопасность.

Также Владимир Путин заявил о том, что будет расширен список государств, граждане которых могут посещать Россию по электронной визе. Подчеркнуто, что сейчас в перечень входят 18 стран. Следует отметить, что упрощенный визовый режим был введен на территории Свободного порта Владивосток в 2017 году. В течение первых пяти месяцев механизм тестировал только Приморский край — туристская Мекка Дальнего Востока. Сейчас иностранных туристов по электронной визе принимают и другие субъекты. За время действия режима в край по-новому въехали почти 30 тысяч человек из 14 государств.

Отметим, также в ходе пленарного заседания своими предложениями по развитию международного пространства в регионе Северо-Восточной Азии поделились главы трех государств: Китая — Си Цзиньпин, Монголии — Халтмагийн Баттулга, Японии — Синдзо Абэ, а также Премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён. Каждый из спикеров рассказал о работе, которую проводит страна-партнер по развитию сотрудничества с дальневосточными регионами и реализацией конкретных проектов на территории Дальнего Востока, а также поделился своим видением дальнейшего перспективного взаимодействия.

Например, Си Цзиньпин обозначил необходимость продолжения работы по сопряжению стратегий «Один пояс — один путь» и Евразийского экономического союза, реализации проектов в сфере энергетики, культур и туризма, улучшения условий для торгово-экономического сотрудничества. Глава Китая отметил, что доказательством успешности дальневосточной политики служит Владивосток — он приобрел новый облик, свидетельствующий о стремительном развитии города.

Халтмагийн Баттулга назвал приоритетом сотрудничества в регионе СВА создание региональной энергетической суперсети.

Синдзо Абэ подчеркнул, что Япония намерена продолжать работу по реализации плана российско-японского сотрудничества из восьми пунктов, подробно остановившись на осуществлении проектов в Приморье.

Ли Нак Ён обозначил задачи по реализации концепции девяти мостов и поиску новых форм взаимодействия в сфере туризма, сельского хозяйства и других.