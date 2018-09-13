На Океанском проспекте Владивостока начали строить подпорную стену

13 Сент. 04:22 2018-09-13T04:22:09+03:00

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Реконструкция подпорной стены началась во Владивостоке на Океанском проспекте, 110. Подрядчик - ООО СК «Автобан-ДВ» - приступила к демонтажу старой конструкции, на объекте работает спецтехника, сообщили в управлении дорог и благоустройства.

Подпорная стенка представляет собой единую конструкцию из монолитного железобетона длиной около 50 метров и переменной высоты от 6,4 до 7,3 метров. В ходе реконструкции аварийный участок стены будет демонтирован, строители выполнят переустройство инженерных коммуникаций, построят новую армированную подпорную стену с системой водоотведения и перильным ограждением на всем протяжении подпорной стены.

«Также будут проведены работы по ремонту не демонтируемого участка стены. Строители удалят так называемый слабый бетон и восстановят поверхность стены ремонтными составами», - отметили в управлении дорог и благоустройства.

После завершения строительно-монтажных работ рабочие выполнят асфальтирование прилегающей территории, отремонтируют лестницу и благоустроят территорию.

Напомним, что до конца года во Владивостоке планируется отремонтировать 15 подпорных стен. Работы по реконструкции ведутся в рамках городской программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство территории Владивостокского городского округа». Новые прочные конструкции появились по ул. Борисенко, 8, Уборевича, 14, Русской, 59/1. Идут строительные работы по улице Терешковой, 3а, Громова, 4 и Адмирала Спиридонова, 15. Также в этом году планируется отремонтировать подпорные стены по ул. Героев Тихоокеанцев, 24а, Нейбута, 25, Командорской, 11, Адмирала Юмашева, 16, Гульбиновича, 25, Добровольского, 23, Кипарисовой, 16-18, Ватутина, 4.