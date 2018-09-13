2018-09-13T07:25:25+03:00
Общество

Приморье заключило на ВЭФ соглашения на 121 миллиард рублей

Уже есть соглашения о строительстве в Приморье нефтеперерабатывающего и сталепрокатных заводов
Игорь Сорокин
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Около 50 соглашений более чем на 120 миллиардов рублей подписал Приморский край в рамках четвертого Восточного экономического форума, сообщил глава края Андрей Тарасенко.

"Мы подписали 46 соглашений на 121 млрд рублей. Это очень хороший эффект", - сказал Тарасенко.

"Это не меморандумы о намерениях, а объекты, которые начинают строиться Мы уже начинаем готовить фундамент под центр протонной медицины, это строительство пяти больниц, начинается проектирование дворцов спорта", - добавил глава края.

Он также отметил соглашения о строительстве в Приморье нефтеперерабатывающего и сталепрокатных заводов.

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