Приморье заключило на ВЭФ соглашения на 121 миллиард рублей
Около 50 соглашений более чем на 120 миллиардов рублей подписал Приморский край в рамках четвертого Восточного экономического форума, сообщил глава края Андрей Тарасенко.
"Мы подписали 46 соглашений на 121 млрд рублей. Это очень хороший эффект", - сказал Тарасенко.
"Это не меморандумы о намерениях, а объекты, которые начинают строиться Мы уже начинаем готовить фундамент под центр протонной медицины, это строительство пяти больниц, начинается проектирование дворцов спорта", - добавил глава края.
Он также отметил соглашения о строительстве в Приморье нефтеперерабатывающего и сталепрокатных заводов.
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