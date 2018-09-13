2018-09-13T10:43:56+03:00
Общество

Успешный опыт «Земли леопарда» отметили на ВЭФ

Стенд национального парка «Земля леопарда» представлен в павильоне Минприроды РФ «Заповедный Дальний Восток»
Игорь Сорокин
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фото - "Земля леопарда"фото - "Земля леопарда"
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Участники сессии «Национальный проект «Экология»: приоритеты государства, возможности для бизнеса» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) отметили работу нацпарка «Земля леопарда» как пример успешного проекта в области сохранения редких животных.

Панельная сессия, посвященная нацпроекту «Экология», состоялась 12 сентября. Помимо прочих модераторами на ней выступили спецпредставитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Одной из тем обсуждений на сессии стали положительные примеры вложения государственных и частных инвестиций в природоохранные проекты. По замечанию Кирилла Дмитриева, одним из таких примеров стала работа нацпарка «Земля леопарда».

«Важно понимать, что у нас уже есть очень хорошие истории успеха, - отметил Дмитриев. - Например, история успеха с дальневосточными леопардами – замечательная история, потому что они практически уничтожались, а сейчас популяция активно растет. Примеры такого рода проектов – это, безусловно, крайне важно. Какие-то дополнительные инструменты можно добавлять, но фокусируясь на проектах».

Уже традиционно ФГБУ «Земля леопарда» представлено в деловой и культурной программе ВЭФ. Планы по развитию туризма в национальном парке были озвучены директором учреждения Виктором Бардюком на совещании у главы Департамента госполитики и регулирования в сфере ООПТ Минприроды РФ Алексея Титовского.

Директор заповедной территории отметил важность поддержки государства в развитии экологического туризма на ООПТ, так как главными задачами этой работы являются просвещение населения, а также содействие в занятости местных жителей.

Стенд национального парка «Земля леопарда» представлен в павильоне Минприроды РФ «Заповедный Дальний Восток». Здесь каждый желающий может узнать о работе по сохранению самой редкой крупной кошки на планете и увидеть видеоролик, посвященный уникальной природе юго-западного Приморья. Сотрудники «Земли леопарда» рассказывают о том, как добраться до визит-центра нацпарка в с.Барабаш и посетить главный маршрут заповедной территории – «Тропой леопарда».

Кроме того, гости форума смогут выиграть тур на «Землю леопарда», приняв участие в ежегодном благотворительный аукционе. Также на нем разыгрываются туры на знаковые объекты девяти других заповедников и национальных парков Дальнего Востока. В их числе – Долина гейзеров на Камчатке, Ленские столбы в Якутии, Шантарские острова и другие уникальные природные территории.

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