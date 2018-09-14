Школьники Владивостока заговорят на языке глухих

14 Сент. 01:57 2018-09-14T01:57:17+03:00

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В расписание владивостокских школ вернутся «уроки доброты». Их проведут представители обществ слепых и глухих города. Учащимся 4 – 6-х классов общеобразовательных учреждений расскажут о жизни слабовидящих и слабослышащих людей и о том, какую помощь школьники могут им оказать.

Такие занятия проходят во Владивостоке в течение уже двух лет. Мальчишек и девчонок знакомят со шрифтом Брайля, шахматами для незрячих, тактильными картинами и языком жестов.

— В завершение каждого занятия ребятам предлагается пройти с завязанными глазами, используя белую трость, и попытаться сказать несколько фраз с помощью языка жестов, - рассказали специалисты управления по исполнению программ по поддержке населения.

Первые такие уроки в этом учебном году стартуют уже в октябре. Всего запланировано проведение 36 занятий.

Как отмечают специалисты, после проведения таких уроков школьники с большим удовольствием готовы оказывать при необходимости помощь людям с ограниченными возможностями.

Напомним, что в прошлом году участниками уроков доброты стали более 830 школьников Владивостока. Занятия проводились в рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда» в 15 школах краевого центра – № 1, 7, 9, 21, 22, 28, 39, 42, 46, 48, 56, 58, 59 и 76.