Хищному растению в океанариуме Приморья выделили отдельный террариум

15 Сент. 08:27 2018-09-15T08:27:58+03:00

В природе это растение - лианы, достигающие нескольких метров, но есть и низкие кустарники

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В экспозиции «Тропический дождевой лес» по соседству с рептилиями и амфибиями в отдельном террариуме поместили хищное растение непентес крылатый.

- У этого растения наряду с обычными листьями развиты своеобразные кувшинчатые листья, - рассказала главный специалист отдела «Тропический дождевой лес» Галина Золотарёва. - У таких листьев нижняя часть черешка плоская широкая и зелёная, она отвечает за фотосинтез. Далее черешок преображается в тоненький длинный усик, на котором крепится кувшин для ловли насекомых. Внутри кувшинчика выделяется пищеварительный фермент.

Когда в природе насекомое попадает внутрь этого кувшинчика, оно уже не может выбраться, и растение при помощи пищеварительного фермента его переваривает. Такая белковая пища – дополнительный источник питания. Кувшинчики непентеса могут вырастать до двадцати сантиметров, и, порой, в них могут попасть не только насекомые, но и даже небольшие мышки или лягушки.

В природе это растение - лианы, достигающие нескольких метров, но есть и низкие кустарники. Кустовидные лианы, как правило, ведут эпифитный образ жизни. В Приморском океанариуме непентес крылатый можно увидеть в нескольких местах в экспозиции «Тропический дождевой лес» - на стене среди орхидей, в отдельном террариуме, а также на ветвях деревьев.