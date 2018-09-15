Главный купол собора во Владивостоке увенчали крестом

15 Сент. 09:02 2018-09-15T09:02:44+03:00

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15 сентября на стройплощадке Спасо-Преображенского кафедрального собора состоялась установка большого креста на главный купол.

Присутствовали митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин; секретарь епархии митрофорный протоиерей Игорь Талько; благочинный I округа протоиерей Димитрий Федорин; клирик временного Преображенского храма иерей Александр Карапетян, общественность, журналисты.

Работы начались с 10 часов утра. Строители подняли на большой купол дополнительные конструкции, в том числе, конусовидный шатер. Затем надежно обвязали крест тросами, после чего кран начал его подъем. Чтобы избежать раскачивания от ветра, с земли крест удерживался крепкими веревками. Весь процесс установки креста занял порядка трех часов.

Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин поблагодарил строителей за труды и напомнил собравшимся, что строительство на данном этапе не оканчивается:

- Сегодня совершилось долгожданное событие — отныне наш строящийся Спасо-Преображенский собор весь увенчан крестами. Их величественный вид уже украшает небо над столицей Приморья золотыми отблесками! Прошу жителей Владивостока и всего края: давайте, чем можем, поможем благополучному завершению строительства нашего кафедрального собора!