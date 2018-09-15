2018-09-15T09:02:44+03:00
Общество

Главный купол собора во Владивостоке увенчали крестом

Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин поблагодарил строителей за труды
Игорь Сорокин
Поделиться:
фото - Приморская митрополияфото - Приморская митрополия
Изменить размер текста:

15 сентября на стройплощадке Спасо-Преображенского кафедрального собора состоялась установка большого креста на главный купол.

Присутствовали митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин; секретарь епархии митрофорный протоиерей Игорь Талько; благочинный I округа протоиерей Димитрий Федорин; клирик временного Преображенского храма иерей Александр Карапетян, общественность, журналисты.

Работы начались с 10 часов утра. Строители подняли на большой купол дополнительные конструкции, в том числе, конусовидный шатер. Затем надежно обвязали крест тросами, после чего кран начал его подъем. Чтобы избежать раскачивания от ветра, с земли крест удерживался крепкими веревками. Весь процесс установки креста занял порядка трех часов.

Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин поблагодарил строителей за труды и напомнил собравшимся, что строительство на данном этапе не оканчивается:

- Сегодня совершилось долгожданное событие — отныне наш строящийся Спасо-Преображенский собор весь увенчан крестами. Их величественный вид уже украшает небо над столицей Приморья золотыми отблесками! Прошу жителей Владивостока и всего края: давайте, чем можем, поможем благополучному завершению строительства нашего кафедрального собора!

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный автогонщик пойдёт под суд за кровавое ДТП
Грабитель-рецидивист обокрал старика, но не ушёл от кулаков его племянника
Стивен Сигал метит в кресло губернатора Приморья
В Приморье производитель лепил наггетсы из свинины вместо курицы
В ЗАТО Фокино на заброшенном хлебозаводе нашли тело 12-летнего мальчика
У дальневосточного леопарда может появиться северокорейский хранитель
Под Находкой задержали убийцу и грабителя двух родственниц
Организаторов морской прогулки, в которой едва не погибли 42 человека, накажут СК и прокуратура
Истребители Су-34 разбомбили корабли в Японском море
Сейсмостойкая подпорная стена скоро появится на улице Громова
29 сентября - Всемирный день сердца
Из-за сломанного светофора жители Владивостока томятся в пробках и опаздывают на работу
Малышей Владивостока ждут на Дне рожденья тигрят
Приморье накроют туманы и облака
"На пересдачу!": ученик автошколы из Находки перевернулся в машине прямо на экзамене
В Приморье "горе-фермер" отдаст 20 тысяч рублей за то, что не рвал сорняки на арендованной земле
Гигантский лайнер навсегда останется на первом причале Владивостока
"Серийная адвокатша" развела 13 человек из Камень-Рыболова на 350 тысяч
Во Владивостоке ищут виновных в безумном происшествии
Опасная плодожорка подъела груши, которые везли для приморцев из Китая
Власти сняли режим ЧС в трёх муниципалитетах Приморья
Изменился телефонный номер контакт-центра Почты России