2018-09-15T10:47:38+03:00
Общество

Юрий Трутнев: мир с Японией - не предмет экономического торга

На пленарном заседании Восточного экономического форума президент России Владимир Путин предложил премьеру Японии Синдзо Абэ подписать мирный договор между Москвой и Токио до конца года
Игорь Сорокин
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Россия не подсчитывает возможные инвестиции в аспекте мирного договора с Японией, поскольку речь идёт прежде всего о добрососедских отношениях. Об этом заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Мир в отношениях создаёт фундамент, на котором возникают отношения. Это не вопрос обмена: ты мне — я тебе. То, что ВЭФ стал площадкой, на которой происходит встреча Путина с лидерами АТР, имеет фундаментальное значение. И здесь не оцениваем экономический эффект", — заявил член правительства.

Ранее на пленарном заседании Восточного экономического форума президент России Владимир Путин предложил премьеру Японии Синдзо Абэ подписать мирный договор между Москвой и Токио до конца года.

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