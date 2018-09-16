Александр Ролик: Я свой выбор сделал еще 9 сентября

16 Сент. 06:25 2018-09-17T13:35:57+03:00

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Председатель Законодательного собрания Приморья Александр Ролик сегодня сходил на избирательный участок, чтобы проголосовать за своего кандидата на пост главы губернатора края. По словам руководителя ЗСПК, во втором туре выборов он не изменил мнения, за кого голосовать.

- Я свой выбор сделал еще 9 сентября. Для меня всё понятно, поэтому своего отношения к этому я не поменял.

Совсем недавно закончился четвертый Восточный экономический форум, на котором подписали несколько десятков соглашений на привлечение инвестиций, направленных на развитие Приморского края. Президент нашей страны Владимир Путин подчеркнул, что развитие Дальнего Востока остается приоритетным направлением для государственной политики. Поставлена задача разработать программу, направленную на улучшение качества жизни жителей Дальнего Востока, - сообщил Александр Ролик.

Между тем председатель ЗСПК призвал приморцев прийти на участки и проголосовать.

- Это выбор нашего будущего. От каждого из нас зависит то, как мы будем развиваться и как мы будем жить. И я свой выбор сделал на участке 731 Первореченского района, где воочию убедился в том, что людей идет много, значительно больше, чем 9 сентября, - отметил парламентарий.

Напомним, сегодня проходит второй тур выборов на главу Приморья. Жители края выбирают из двух кандидатов: Андрея Ищенко и Андрея Тарасенко.