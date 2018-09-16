2018-09-16T08:01:17+03:00
Общество

«Луч» не смог одолеть «Тамбов» на домашнем поле

Последние минуты матча проходили под ливнем
Максим Аверкин
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Игра шла дома у владивостокской командыИгра шла дома у владивостокской командыФото: Геннадий БИСЕНОВ
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Прошедший матч между футбольными командами «Луч» и «Тамбов» не принёс победу владивостокской команде. Жёлто-синие проиграли со счётом 0:1.

Как сообщает пресс-служба клуба, перед матчем хозяева недосчитались сразу четырех форвардов: Часовских не имел право играть по договоренности с соперником, Гордиенко и Визнович приболели, а Прокофьев дисквалифицирован. Так же и «Тамбов» приехал не в обычном составе. Себаи и Чуперка пропускали игру из-за дисквалификации, Мамтов травмирован.

С первых минут «Луч» провел несколько хороших атак, однако «Тамбов» огрызнулся буквально через минуту: Кленкин пробил по воротам в дальний угол, но Котляров успел в прыжке защитить команду. Позже Чернышов из убойной позиции бил на точность, но вратарь всё так же отбил мяч.

Гол в ворота «Луча» прошёл на втором тайме, когда в последние 15 минут на Владивосток обрушился ливень. За считанные минуты стадион залило. Концовка матча проходила в «спартанских» условиях. В «мутной» воде улов выловили гости. Бенито после паса Аппаева вколотил мяч в сетку ворот Котлярова – 0:1.

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