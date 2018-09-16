2018-09-16T09:10:02+03:00
Общество

Неадекватный мужчина прыгает под колёса автомобилей во Владивостоке

Мужчина бегает по дорогам на улице Луговая
Максим Аверкин
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Пьяный мужчина на Луговой.Видео: dps_vl

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Видео с опьяневшим то ли от наркотиков, то ли от алкоголя мужчиной выложили в социальной сети Инстаграм. Неизвестный агрессивно ведёт себя на дороге.

Отмечается, что место действия - улица Луговая. На кадрах мужчина стоит на дороге и тормозит автомобили. Однако делает он это достаточно агрессивно. Если первое авто ещё успело уехать спокойно, то остальным водителям пришлось уворачиваться от пьяного тела.

При этом под конец он и вовсе запрыгивает на машину. Только водитель не стал терпеть нахальство, и стартовал с места, уронив мужчину на асфальт.

Что произошло с ним дальше - неизвестной.

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