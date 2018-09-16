2018-09-16T14:49:09+03:00
Общество

День доброго мороженого собрал сотни жителей Владивостока

Уже третий год фонд «Сохрани жизнь» устраивает праздник в День рождения краевого онкогематологического центра
Ксения КРЫМОВА
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Сотни жителей Владивостока пришли поддержать онкобольных детей. Фото: Ольга ИльченкоСотни жителей Владивостока пришли поддержать онкобольных детей. Фото: Ольга Ильченко
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Праздник «День доброго мороженого» уже третий раз прошел на центральной площади Владивостока. Поддержать онкобольных детей в воскресенье собрались сотни жителей города. Участие в празднике приняли 13 команд из разных общественных и бизнес-объедений Приморского края.

Идея благотворительного праздника родилась еще три года назад: в 2016 году директор фонда «Сохрани жизнь» Светлана Горковенко решила отметить день рождения краевого онкогематологического центра.

- Нам все говорили "Вы не сможете провести праздник, у вас ничего не получится", но, как показала практика, мы справились со всеми препятствиями, и День мороженого стал одним из любых горожанами праздников, - рассказала Горковенко "Комсомольской правде".

Организаторы праздника хотят помочь пациентам краевого онкогематологического диспансера. Фото: Ольга Ильченко

Организаторы праздника хотят помочь пациентам краевого онкогематологического диспансера. Фото: Ольга Ильченко

На этот раз участвовали 13 команд. Они соревновались не только в том, сколько пожертвователей смогут привлечь, но и в оформлении своего места. Русские народные мотивы, веселые герои популярных мультфильмов – каждый выбирал то, что наиболее интересно именно для него. Главная задача участников команд – привлечь пожертвования за мороженое. В дальнейшем все деньги передадут на нужды онкобольных детей.

Как отметила пресс-секретарь фонда «Сохрани жизнь» Ольга Ильченко, необходимость сборов объясняется тем, что заболевание у каждого ребенка протекает индивидуально. И, несмотря на то, что государство выделяет деньги на лекарства, зачастую приходится приобретать те медикаменты, которые не включены в список жизненно важных. Кроме того, приморские дети регулярно получают вызовы на лечение в клиники центральной России, и фонду приходится оплачивать перелет своих подопечных к месту лечения.

Позже организаторы мероприятия назовут сумму, которую удалось собрать 16 сентября для помощи пациентам краевого онкогематологического диспансера.

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