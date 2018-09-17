Отрыв Ищенко от Тарасенко на выборах в Приморье сократился до 3,73%

17 Сент. 00:33 2018-09-17T10:20:55+03:00

При этом во втором туре Приморье голосовало даже активнее, чем в первом

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«Протестный» кандидат от Компартии России Андрей Ищенко после обработки 96,13% бюллетеней во втором туре выборов губернатора Приморья получил 50,59% голосов избирателей, его отрыв от конкурента сократился до 3,73%.

Как сообщает ЦИК, врио губернатора края Андрей Тарасенко набрал 46,86%. Ранее сообщалось, что отрыв Ищенко составляет почти 6%.

По итогам голосования 9 сентября во второй тур выборов вышли действующий врио губернатора Андрей Тарасенко с 46,56%, и депутат парламента Приморья Андрей Ищенко, набравший 26,63%.