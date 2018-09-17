Выдающийся строитель храмов скончался в Приморье

17 Сент. 00:47 2018-09-17T00:48:18+03:00

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На 62-м году скончался главный архитектор приморской епархии Александр Котляров.

Александр Семёнович был архитектором Покровского собора во Владивостоке, собора Казанской иконы Божией Матери в Находке и строящегося Спасо-Преображенского собора Владивостока. Он принимал участие в восстановлении храмов прп. Серафима Саровского в Серафима Саровского мужском монастыре на о. Русский и храма Преображения Господня в Свято-Троицком Николаевском мужском монастыре в п. Горные Ключи.

Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин совершил литию по усопшему в Крестовом храме Епархиального управления в честь преподобного Сергия Радонежского.

Справка КП

Александр Семёнович Котляров был советником Российской Академии Архитектуры и строительных наук, членом-корреспондентом Академии архитектурного наследия, сертифицированным экспертом в области государственной историко-культурной экспертизы, главным архитектором ОАО «ДНИИМФ», лауреатом краевых смотров-конкурсов лучших архитектурных произведений «Зодчество Приморья» в 2011, 2012 и 2013 годах.