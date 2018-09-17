2018-09-17T11:04:04+03:00
Общество

Команда покидает мэра Владивостока: уходят Химич и Елькин

Кроме того, в отпуск (а не в отставку, как решили недоброжелатели) спешит Леонид Вильчинский
Игорь Сорокин
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фото - архив редакциифото - архив редакции
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Когда приказы об их увольнении по собственному желанию будут подписаны и официально опубликованы, с Виталием Веркеенко останутся лишь «шестеро смелых».

Напомним, что Екатерина Химич пока еще числится в мэрии первым заместителем главы города. Андрей Елькин формально не вице-мэр, он лишь начальник управления муниципальной собственности, но важность этого поста в столице Приморья едва ли кто-то оспорит.

Кроме того, в отпуск (а не в отставку, как решили недоброжелатели) спешит Леонид Вильчинский, курирующий дорожное хозяйство. Летом ему действительно отдыхать не пришлось, а сезон дорожных работ стремительно подходит к концу — можно и расслабиться.

В мэрии также пока остаются Алексей Литвинов, долгое время исполнявший обязанности главы в период «между» Пушкарёвым и Веркеенко, а также Константин Лобода, Сергей Шерстюк, Наталья Зубова и Игорь Ткаченко.

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