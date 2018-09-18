2018-09-18T03:41:01+03:00
Общество

"Единая Россия" заявила о важности легитимных выборов в Приморье

Центризбирком разберётся в ситуации, в чью бы пользу не делались нарушения
Софья КУЧИНА
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Фото: пресс-служба "Единой России"Фото: пресс-служба "Единой России"
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Второй тур выборов губернатора Приморья стал крайне конкурентным. Как считают в "Единой России", скандальные ситуации - показатель того, что в регионе недовольны работой главы и ждут от властей более энергичной работы и эффективных решений различных проблем.

— Считаю, что это серьезный сигнал для Партии, для избранного губернатора, исполнительной власти Приморья, - прокомментировал секретарь Генсовета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Чиновник призвал тщательно проверить все полученные жалобы на нарушения при подсчете голосов. По его словам, "Единая Россия" больше всех заинтересована в легитимных выборах, так как во всех остальных регионах количество нарушений было рекордно малым.

— Для нас принципиально важно сохранить этот уровень доверия общества к избирательной системе и выборным процедурам, - заявил секретарь Генсовета.

Отметим также, что в партии полностью разделяют мнение председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой: справедливое расследование конкретных сигналов о нарушениях на участках, в чью пользу не поступали заявления или не делалась подтасовка результатов.

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