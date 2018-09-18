Шесть любителей "тихой охоты" из Китая и одного француза задержали пограничники в приморской тайге

18 Сент. 09:49 2018-09-18T09:49:50+03:00

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Трое жителей Китая отправились за грибами на "тихую охоту" в районе Уссурийска, сообщает "КП" со ссылкой на "Вести. Приморье".

По информации пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, зная грибные места и предвкушая хорошую прибыль от продажи даров тайги, иностранцы собрали порядка 30 килограммов мацутакэ. Однако далеко идущим планам грибников помешал пограничный наряд.

Еще двое иностранцев отправились по грибы после обильного возлияния на участке Службы в г.Уссурийске. Нетрезвые гости из соседнего государства успели собрать 32 килограмма рядовки, а когда их обнаружили пограничники, попытались оказать сопротивление. Днем позже на участке этой же Службы был задержан еще один любитель мацутакэ, успевший собрать всего 1,5 килограмма ценного гриба.

В компанию китайцев также затесался и один француз. У него закончился срок пребывания в стране, после чего он попытался покинуть страну восходящего солнца таким необычным способом.

Меру наказания для всех "туристов" определит суд.