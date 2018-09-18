2018-09-18T09:49:50+03:00
Общество

Шесть любителей "тихой охоты" из Китая и одного француза задержали пограничники в приморской тайге

Пьяные китайцы решили набрать грибочков на российской стороне
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото: https://www.1obl.ru/Фото: https://www.1obl.ru/
Изменить размер текста:

Трое жителей Китая отправились за грибами на "тихую охоту" в районе Уссурийска, сообщает "КП" со ссылкой на "Вести. Приморье".

По информации пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, зная грибные места и предвкушая хорошую прибыль от продажи даров тайги, иностранцы собрали порядка 30 килограммов мацутакэ. Однако далеко идущим планам грибников помешал пограничный наряд.

Еще двое иностранцев отправились по грибы после обильного возлияния на участке Службы в г.Уссурийске. Нетрезвые гости из соседнего государства успели собрать 32 килограмма рядовки, а когда их обнаружили пограничники, попытались оказать сопротивление. Днем позже на участке этой же Службы был задержан еще один любитель мацутакэ, успевший собрать всего 1,5 килограмма ценного гриба.

В компанию китайцев также затесался и один француз. У него закончился срок пребывания в стране, после чего он попытался покинуть страну восходящего солнца таким необычным способом.

Меру наказания для всех "туристов" определит суд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный автогонщик пойдёт под суд за кровавое ДТП
Грабитель-рецидивист обокрал старика, но не ушёл от кулаков его племянника
Стивен Сигал метит в кресло губернатора Приморья
В Приморье производитель лепил наггетсы из свинины вместо курицы
В ЗАТО Фокино на заброшенном хлебозаводе нашли тело 12-летнего мальчика
У дальневосточного леопарда может появиться северокорейский хранитель
Под Находкой задержали убийцу и грабителя двух родственниц
Организаторов морской прогулки, в которой едва не погибли 42 человека, накажут СК и прокуратура
Истребители Су-34 разбомбили корабли в Японском море
Сейсмостойкая подпорная стена скоро появится на улице Громова
29 сентября - Всемирный день сердца
Из-за сломанного светофора жители Владивостока томятся в пробках и опаздывают на работу
Малышей Владивостока ждут на Дне рожденья тигрят
Приморье накроют туманы и облака
"На пересдачу!": ученик автошколы из Находки перевернулся в машине прямо на экзамене
В Приморье "горе-фермер" отдаст 20 тысяч рублей за то, что не рвал сорняки на арендованной земле
Гигантский лайнер навсегда останется на первом причале Владивостока
"Серийная адвокатша" развела 13 человек из Камень-Рыболова на 350 тысяч
Во Владивостоке ищут виновных в безумном происшествии
Опасная плодожорка подъела груши, которые везли для приморцев из Китая
Власти сняли режим ЧС в трёх муниципалитетах Приморья
Изменился телефонный номер контакт-центра Почты России