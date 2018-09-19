2018-09-19T08:42:27+03:00
Общество

В Приморье могут назначить перевыборы губернатора

Для этого результаты прошедшего голосования должен отменить суд
Максим Аверкин
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Фото: zspk.ruФото: zspk.ru
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В Приморье в следующем году могут провести новые выборы на пост губернатора края. Это может произойти, если результат прошедшего второго тура суд признает недействительными.

По словам члена комитета по региональной политике и законности Законодательного собрания Александра Лося, пока отмена результатов голосования на 13 участковых избирательных комиссиях не даёт основания для перезапуска выборов губернатора. Чтобы это произошло, голосование должны признать непринятым на четверти участках из общего числа. Всего же в Приморье находится 1 300 УИК.

По словам парламентария, также отмену результатов выборов могут принять ещё в двух случаях. В первом – если нарушения в целом не могут оценить итоги или по решению суда. При этом если результаты второго тура отменят, то в крае объявят очередные выборы на пост губернатора.

- В этом случае назначаются новые выборы, которые должны пройти не позднее полугода с момента отмены прошлых, - передаёт слова Александра Лося ТАСС.

Третий же тур по закону не может проводиться.

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