Владивостокский "Луч" разошелся вничью с московскими "чертями"

20 Сент. 06:53 2018-09-20T06:53:06+03:00

Владивостоку давно пора было вспоминать, что такое победа или хотя бы гол

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В Москве вничью завершился футбольный матч между «Чертаново» и владивостокским «Лучом».

Перед встречей болельщики первого дивизиона гадали, чем порадует игра между самой яркой и самой скучной командами сезона. Матч 12-го тура мог бы оказаться фатальным для тренера владивостокцев Рустема Хузина. Ведь игры с чертановцами стали роковыми для тренеров хабаровского СКА, «Тюмени» и «Сибири».

К тому же, Владивостоку давно пора было вспоминать, что такое победа или хотя бы гол — последний раз болельщики радовались в середине августа, когда «Луч» расправился с «Армавиром». Стоит ли удивляться, что команда вновь обосновалась на зоне вылета. Впрочем, все и так помнят, что «Луч» должен был отправиться в пучину второго дивизиона еще в прошлом году, однако этому помешала лишь ирония футбольной судьбы.

После игры с тамбовчанами раздосадованный наставник «Луча» Рустем Хузин заявил, что «состояние психологическое ужасное, давление такое из-за того, что нет забитых голов... Мы будем работать над этим, постараемся поехать к „Чертаново“ и будем брать там очки. Мы их возьмем, я уверяю».

Однако оптимизм Хузина вновь остался его личным делом. Ничья, 1:1. На гол полузащитника «Чертаново» Максима Витюгова дальневосточники ответили забитым голом Давида Дзахова.