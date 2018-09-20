2018-09-20T06:53:06+03:00
Спорт

Владивостокский "Луч" разошелся вничью с московскими "чертями"

Владивостоку давно пора было вспоминать, что такое победа или хотя бы гол
Игорь Сорокин
Поделиться:
фото из архивафото из архива
Изменить размер текста:

В Москве вничью завершился футбольный матч между «Чертаново» и владивостокским «Лучом».

Перед встречей болельщики первого дивизиона гадали, чем порадует игра между самой яркой и самой скучной командами сезона. Матч 12-го тура мог бы оказаться фатальным для тренера владивостокцев Рустема Хузина. Ведь игры с чертановцами стали роковыми для тренеров хабаровского СКА, «Тюмени» и «Сибири».

К тому же, Владивостоку давно пора было вспоминать, что такое победа или хотя бы гол — последний раз болельщики радовались в середине августа, когда «Луч» расправился с «Армавиром». Стоит ли удивляться, что команда вновь обосновалась на зоне вылета. Впрочем, все и так помнят, что «Луч» должен был отправиться в пучину второго дивизиона еще в прошлом году, однако этому помешала лишь ирония футбольной судьбы.

После игры с тамбовчанами раздосадованный наставник «Луча» Рустем Хузин заявил, что «состояние психологическое ужасное, давление такое из-за того, что нет забитых голов... Мы будем работать над этим, постараемся поехать к „Чертаново“ и будем брать там очки. Мы их возьмем, я уверяю».

Однако оптимизм Хузина вновь остался его личным делом. Ничья, 1:1. На гол полузащитника «Чертаново» Максима Витюгова дальневосточники ответили забитым голом Давида Дзахова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный автогонщик пойдёт под суд за кровавое ДТП
Грабитель-рецидивист обокрал старика, но не ушёл от кулаков его племянника
Стивен Сигал метит в кресло губернатора Приморья
В Приморье производитель лепил наггетсы из свинины вместо курицы
В ЗАТО Фокино на заброшенном хлебозаводе нашли тело 12-летнего мальчика
У дальневосточного леопарда может появиться северокорейский хранитель
Под Находкой задержали убийцу и грабителя двух родственниц
Организаторов морской прогулки, в которой едва не погибли 42 человека, накажут СК и прокуратура
Истребители Су-34 разбомбили корабли в Японском море
Сейсмостойкая подпорная стена скоро появится на улице Громова
29 сентября - Всемирный день сердца
Из-за сломанного светофора жители Владивостока томятся в пробках и опаздывают на работу
Малышей Владивостока ждут на Дне рожденья тигрят
Приморье накроют туманы и облака
"На пересдачу!": ученик автошколы из Находки перевернулся в машине прямо на экзамене
В Приморье "горе-фермер" отдаст 20 тысяч рублей за то, что не рвал сорняки на арендованной земле
Гигантский лайнер навсегда останется на первом причале Владивостока
"Серийная адвокатша" развела 13 человек из Камень-Рыболова на 350 тысяч
Во Владивостоке ищут виновных в безумном происшествии
Опасная плодожорка подъела груши, которые везли для приморцев из Китая
Власти сняли режим ЧС в трёх муниципалитетах Приморья
Изменился телефонный номер контакт-центра Почты России