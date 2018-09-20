25 команд сильнейших яхтсменов России съехались во Владивосток

20 Сент. 07:46 2018-09-20T07:46:12+03:00

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С 21 по 23 сентября во Владивостоке на базе и при поддержке яхт-клуба «Семь футов» пройдет V этап Высшего дивизиона Национальной парусной Лиги.

Предстоящее противостояние вполне можно назвать одним из самых ожидаемых — Лига возвращается в знаковое место парусного спорта России, и, по мнению многих гонщиков, одну из самых красивых акваторий нашей страны. Последний раз Национальная парусная Лига проходила во Владивостоке в 2016 году, и именно этот, дальневосточный этап, яхтсмены ждали с трепетом.

Впервые прямая трансляция Национальной парусной Лиги будет вестись и из Владивостока. Несмотря на разницу во времени, все водные баталии зрители смогут наблюдать в режиме онлайн или в записи на канале Всероссийской федерации парусного спорта в YouTube.

В «активе» сезона 2018 четыре регаты во всех дивизионах Национальной парусной Лиги, которых, напомним, три: Высший, Премьер и Детский. Участники соревновались в Сочи, Москве, Конаково и Санкт-Петербурге.

Пятая регата проекта — предпоследняя. Впереди финал, и на титул сильнейшей команды России претендуют больше 10 экипажей рейтинга Высшего дивизиона Лиги — это и победители прошлых сезонов проекта «Повелитель паруса — Европа», Navigator Sailing Team, «Повелитель паруса — Азия»; усилившиеся в этом году ArtTube RUS1, Конаково Ривер Клаб, Leviathan, а также новички проекта, прошедшие в Высшую Лигу, попав в тройку лидеров Премьер дивизиона-2017 — Calipso, Black Sea. Однако делать какие-то выводы всё равно рано, впереди три гоночных дня V этапа и Гранд-финал, очки за который будут удваиваться у всех команд.

Расписание V этапа Высшего дивизиона:

21 сентября

10:00 Торжественное открытие V этапа. Жеребьевка

12:00-18:00 Гонки участников Лиги

22 сентября

10:00-18:00 Гонки участников Лиги

13:00-13:30 Запуск шаров в честь Объединенной судостроительной корпорации

23 сентября

10:00-16:00 Гонки участников Лиги

17:00 Торжественная церемония закрытия V этапа