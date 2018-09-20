Жительница Владивостока из лучших побуждений стала виновницей аварии

20 Сент. 08:29 2018-09-20T08:40:22+03:00

Если бы девушка попросту врезалась в нос автобуса, то виноватым по всем правилам был бы его водитель

Изменить размер текста: A A

Рейсовый автобус, полный пассажиров, попал в аварию на Змеинке. К счастью, никто из людей не пострадал.

Автоинспекторам предстоит выяснить, каким образом на участке дороги с размеренным движением рядом с конечной остановкой маршрута № 1 произошла такая серьезная авария.

Как рассказали очевидцы, девушка на Toyota Sprinter выезжала снизу, когда заметила буквально мчавшийся на нее автобус. На рефлексах решив ускориться, чтобы избежать столкновения, автоводитель влетела в бордюр, а от него срикошетила в припаркованную Toyota Prius.

Таким образом, в виновники записали ее. Между тем, если бы девушка попросту врезалась в нос автобуса, то виноватым по всем правилам был бы его водитель. Ведь специальных знаков на дороге нет, а приоритет здесь по помехе справа.