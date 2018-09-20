Андрей Тарасенко: Приморье ждёт отличный урожай шишки

20 Сент. 09:30 2018-09-20T09:54:19+03:00

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На встрече с главами районов Приморья врио губернатора региона отметил, что второй год подряд в Приморье ожидается хороший урожай шишки.

В 2018 году по инициативе приморских властей вступил в силу закон, официально ограничивающий сезон сбора дикоросов для граждан. Он начнется 1 октября.

«Важно поработать с населением и полицией, ведь большинство пожаров в 2017 году возникали именно из-за варварства “шишкарей”. Вы должны отнестись к этому очень внимательно», – поставил задачу Андрей Тарасенко.

Руководитель края также отметил, что обратился в УВД края с требованием усилить работу полицейских по борьбе со скупщиками шишек, которые уже ведут работу, не дожидаясь официального начала сезона.

Справка КП

В феврале в Приморье приняли закон, который ограничивает сроки сбора кедрового ореха для собственных нужд. Он установил сроки заготовки с 1 октября по 15 ноября. Кроме того, в документе прописан запрет при сборе ореха на рубку деревьев и кустарников, а также на использование инструментов, механизмов и устройств, которые могут повредить лес.