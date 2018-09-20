Арестантам СИЗО Владивостока сорвали общение, выпивку и поножовщину
Перебросы свертков с запрещенными в изоляторе предметами стали уже обыденностью - главное, чтобы до свертков не добрались арестованные
фото - ГУФСИН по Приморью
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Сотрудники СИЗО-1 ГУФСИН по Приморью предотвратили очередной переброс крупной партии запрещенных предметов.
Благодаря действиям сотрудников на режимную территорию не удался переброс крупной партии мобильных телефонов и комплектующих к ним, спиртосодержащей жидкости и колюще-режущих предметов.
Содержимым трёх свертков стали: 21 сотовый телефон, восемь сим-карт, 3,5 литра спиртосодержащей жидкости, а также четыре кухонных ножа и двое ножниц.
Напомним, что все эти предметы запрещены на территории учреждений УИС. Это значит, что их передача влечет ответственность — административную или уголовную.