Арестантам СИЗО Владивостока сорвали общение, выпивку и поножовщину

20 Сент. 10:18 2018-09-20T10:18:54+03:00

Перебросы свертков с запрещенными в изоляторе предметами стали уже обыденностью - главное, чтобы до свертков не добрались арестованные

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Сотрудники СИЗО-1 ГУФСИН по Приморью предотвратили очередной переброс крупной партии запрещенных предметов.

Благодаря действиям сотрудников на режимную территорию не удался переброс крупной партии мобильных телефонов и комплектующих к ним, спиртосодержащей жидкости и колюще-режущих предметов.

Содержимым трёх свертков стали: 21 сотовый телефон, восемь сим-карт, 3,5 литра спиртосодержащей жидкости, а также четыре кухонных ножа и двое ножниц.

Напомним, что все эти предметы запрещены на территории учреждений УИС. Это значит, что их передача влечет ответственность — административную или уголовную.