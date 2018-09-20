Более 4 тысяч владивостокцев уже выбрали дороги, которые надо чинить

20 Сент. 10:42 2018-09-20T10:43:13+03:00

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Владивостокцы голосуют за улицы, которые прежде всего попадут в программу ремонта дорог по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» на 2019 год.

В опросе приняли участие уже 4 160 человек. В десятке лидеров голосования на сегодня - улицы Бурачка, Борисенко, Шкотовская, Окатовая, Луговая (от площади Баляева до площади Луговой), Капитана Шефнера, Луговая (от площади Баляева до Рудневского моста), Калинина, Кирова и Сахалинская.

В перечне дорог, выставленных на голосование, – 58 объектов. Сформирован он, в том числе, на основе обращений жителей города, поступающих в интернет-приемную администрации. Свои предложения и дополнения жители Владивостока продолжают направлять в управление по работе с обращениями граждан, а также на WhatsApp 8-914-703-00-11.

«Здравствуйте, хотелось, чтобы под федеральную программу попали улицы Борисенко (от Спортивной и до кольца Тихой) и Вилкова».

«Улица Калинина на Голдобина совсем разбита уже много лет, тут оживленное движение портовых контейнеровозов, они гремят».

«Мы, жители района Фанзавод, просим включить нас в программу ремонта «Безопасные и качесвтенные дороги» и произвести полный ремонт дороги по улицам Успенского и Шкотовской. Износ дорожного полотна составляет 70% на сегодня».

Специалисты ведут учёт всех поступающих предложений. В управлении дорог и благоустройства напоминают, что в федеральную программу не входят внутриквартальные проезды и придомовые дороги. Их будут ремонтировать в рамках городских программ.