Вечером в Приморье начнёт накрапывать дождь
Сегодня, 21 сентября, погоду в Приморского края будет определять поле повышенного атмосферного давления. Переменная облачность. Вечером местами небольшой дождь. Утром в отдельных районах туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +20...+25°C. Температура воды в Амурском заливе +21°C, в заливе Посьета +20°C, в бухте Находка +15°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный слабый, со второй половины дня умеренный до сильного. Температура воздуха +18...+20°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный слабый, со второй половины дня умеренный. Температура воздуха +20...+22°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +20...+22°C.