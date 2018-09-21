Вечером в Приморье начнёт накрапывать дождь

21 Сент. 00:31 2018-09-21T00:31:50+03:00

Во Владивостоке без осадков

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Сегодня, 21 сентября, погоду в Приморского края будет определять поле повышенного атмосферного давления. Переменная облачность. Вечером местами небольшой дождь. Утром в отдельных районах туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +20...+25°C. Температура воды в Амурском заливе +21°C, в заливе Посьета +20°C, в бухте Находка +15°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный слабый, со второй половины дня умеренный до сильного. Температура воздуха +18...+20°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный слабый, со второй половины дня умеренный. Температура воздуха +20...+22°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +20...+22°C.