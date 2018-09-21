"Живая" сметанка из Кавалерово едва не погубила приморцев
В 45 килограммах сметаны от производителя из Кавалеровского района специалисты "Россельхознадзора" нашли золотистого стафилококка. Также оказалось что в продукте превышен общий уровень бактериальной обсеменённости: содержание молочнокислых организмов превышало норму в шесть раз. Это говорит о том, что употреблять кисломолочку просто опасно для жизни.
Возможно, что причиной нарушения стало несоблюдение санитарных норм на производстве.
После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.