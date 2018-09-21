"Живая" сметанка из Кавалерово едва не погубила приморцев

21 Сент. 02:03 2018-09-21T00:59:23+03:00

Содержание молочнокислых организмов в продуке превышало норму в шесть раз, а также соседствовало с золотистым стафилококком

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В 45 килограммах сметаны от производителя из Кавалеровского района специалисты "Россельхознадзора" нашли золотистого стафилококка. Также оказалось что в продукте превышен общий уровень бактериальной обсеменённости: содержание молочнокислых организмов превышало норму в шесть раз. Это говорит о том, что употреблять кисломолочку просто опасно для жизни.

Возможно, что причиной нарушения стало несоблюдение санитарных норм на производстве.

После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.