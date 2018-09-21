"Встал и ушёл!", - в Приморье опасная бабуля оттаскала за уши парня, не уступившего ей место

21 Сент. 04:49 2018-09-21T04:50:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В сети интернет набирает популярность ролик, снятый во Владивостоке. Под прицел камеры местного жителя попал конфликт молодого человека и старенькой бабушки.

Всё случилось в одном из маршрутных автобусов. Парень сидел в наушниках на переднем сидении для инвалидов, когда пожилая женщина подошла к нему и начала дергать за уши, бить по смартфону и громко кричать.

"В телефоне он сидит! Вставай, я сказала! Уходи отсюда, наглец! Посмотри, чьё место! Ты встанешь или нет?", - с такими словами божий одуванчик нападал на,невоспитанного на её взгляд,пассажира. Тот в свою очередь вначале попытаслся "откусаться" - мол, не встану из принципа, но вскоре уступил натиску старушки.

Возможно, скандала и не произошло, если бы в автобусе не было других свободных мест. Однако, бабуля претендовала именно на то, где сидел её оппонент, аргументируя тем, что на дургих местах ей неудобно - мешают больные ноги. За парня также пытались вступиться другие пассажиры, но не были услышаны пострадавшей от невоспитанности того, кто годится ей во внуки.

Сейчас в соцсетях идёт бурное выяснение, кто же всё таки прав: старшее или младшее поколение. Сторонники агрессивной бабушки считают, что занявший такую желанную сидушку, должен был подскочить сам, только завидев старшего. Те, кто "за" молодого человека придерживаются мнения, что в любом случае ситуацию можно было решить вежливо и без лишных ненормативных слов с рукоприкладством.